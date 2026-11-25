El análisis, quiniela y picks para la duodécima jornada del fútbol americano profesional: ¿Quién ganará los partidos de este fin de semana?

NFL Picks 2026 Semana 12 | KEVIN C. COX/ GETTY IMAGES VIA AFP

Festín de fútbol americano alrededor del Día del Pavo. Comenzamos el domingo 22, con el partido de la NFL en México, siendo el banderazo para 7 de 9 días de NFL alrededor de Thanksgiving, que incluye apenas el sexto partido en miércoles, porque la liga sigue en su eterna cruzada de tener juegos en cada feriado importante.

A raíz de esto, nos vemos en la necesidad de dividir los picks. El miércoles 25 vamos con el de la noche previa a Acción de Gracias, día inédito para la NFL, los tres del Día del Pavo y el del Black Friday. Por ahí en la tarde-noche del viernes publicamos el resto de la Semana 12, la primera con 16 juegos desde la cuarta jornada. Eso sí, los partidos del domingo tienen mucho margen de mejora porque varios de los contendientes juegan antes de eso. Al lío.

Momios y línea entre paréntesis, consultados el jueves. El ganador directo aparecerá primero, el ganador contra la línea en mayúsculas y con la línea del casino indicado. Dudas, sugerencias, comentarios y mentadas las atendemos en @hlazzeri13, donde avisaremos el viernes cuando estén publicados el resto de picks. SALTAR A UN PARTIDO: Packers vs Rams (miércoles) | Bears vs Lions (Thanksgiving) | Eagles vs Cowboys (Thanksgiving) | Chiefs vs Bills (Thanksgiving) | Broncos vs Steelers (Black Friday)

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NFL Picks 2026 Packers vs Rams | MIKE CHRISTY / GETTY IMAGES VIA AFP

Green Bay Packers en Los Angeles Rams (-2.5, 43.5)

Por primera vez en su historia, la NFL jugará la noche anterior al Día del Pavo, con el objetivo de crear un ‘festivo’ para sumarse al Blackout Wednesday y parte de esa misión de la liga de acaparar cualquier día importante del otoño e invierno. Toca un juego con sabor a postemporada: Rams y Packers llegan con idéntico 6-4. Si pierde Los Angeles, es casi un hecho que el súperequipo no va a llegar a la postemporada porque estarían ‘juego y medio’ detrás en los comodines y tienen el calendario restante más difícil (KC, DAL, SF, TB, SEA dos veces). Green Bay está dos juegos por detrás de los líderes en la NFC Norte y una derrota también les complica el panorama por tanto duelo divisional que les resta (cierran con NO, BUF, MIA, CHI, HOU, DET).

Los dos equipos tienen problemas a la ofensiva. Green Bay no puede correr y su ataque depende casi exclusivamente en conectar pases largos. Los Rams limitan eso por diseño, aunque sus estadísticas están algo infladas porque sus últimos dos juegos fueron ante Cardinals dos veces, Raiders, Chargers y Commanders. Los Angeles no cuenta con sus tres mejores manos (Puka, Davante, el TE Ferguson) y dos linieros ofensivos no estarán disponibles. Todo se ha conjuntado para que desaparezcan los pases profundos y las formaciones de triple receptor (con toda razón, porque la alternativa es lanzar a Konata Mumpfield, Tutu Atwell, el novato CJ Daniels y el regresador Xavier Smith). Se volvieron a encomendar a las formaciones de triple TE y el nuevo descubrimiento de Sean McVay, el personal PONNY, usando a sus dos corredores al mismo tiempo. Un pequeño detalle: ante Arizona, casi siempre corrieron en personal 13 y casi siempre pasaron en personal 20. No sería mala idea romper tendencias, porque el 34-6 fue muy engañoso: iban perdiendo 6-3 con dos minutos por jugar en la primera mitad, antes de que arrollaran corriendo tras el descanso.

En su estado actual, ningún equipo va a sacar al rival del campo con una explosión ofensiva. Huele a partido cerrado. La defensa de los Rams tiene más talento (finalmente veremos a la línea con Myles Garrett, Aaron Donald, Kobie Turner, Braden Fiske y Byron Young). Si hay una situación de tercera y largo, que ‘debes’ convertir, Jordan Love puede acudir a Christian Watson, Matthew Golden y Tucker Kraft; Matthew Stafford lanzaría a… ¿Higbee? Green Bay tendría más opciones de remontar, pero Rams cuenta con más elementos para echar candado si toman la ventaja, considerando que la defensa contra la carrera de Green Bay está fuera del Top 25 en Success Rate, la métrica de estar ‘delante de las cadenas’. Green Bay tiene de hijo a McVay, pero es en L.A., quizá en una de las pocas fechas en que no esté súper lleno de aficionados rivales, y a los Packers no les ha ido bien en la costa oeste, además de tener el reloj biológico en contra. No les miento: la línea de -3.5 era muy atractiva para Green Bay; en -2.5 me cuesta porque es probable que esto se defina por un gol de campo. RAMS (-2.5 en Caliente) 20, Packers 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

NFL Picks 2026 Bears vs Lions | Matt Marton-Imagn Images

Chicago Bears en Detroit Lions (+1.0, 55.5)

Arrancan los Juegos del Hambre en la NFC Norte en Detroit. Los cuatro equipos tienen marca ganadora y se enfrentan los dos líderes, Lions y Bears (ambos con 8-2), en el primer partido del Día del Pavo. De los siete juegos que le restan a los de Dan Campbell, cuatro son contra rivales divisionales (dos ante Chicago, uno con Green Bay y uno con Minnesota).

La tónica de varios de estos partidos iniciales a mitad de semana es que hay equipos cuyas defensivas que han mejorado, pero cortesía del calendario. Chicago ha ganado tres partidos desde que llegó a Jeffery Simmons, pero vencieron a Sam Darnold, Baker Mayfield y Tyler Shough. Detroit recuperó a los safeties Brian Branch y Kirby Joseph y ganaron sus últimos seis… ante Jacoby Brissett, Jordan Love, Kyler Murray, Malik Willis, Tommy DeVito y Baker Mayfield. Ambos equipos tienen bajas para el Día del Pavo: Chicago no contará con Kyler Gordon, vital en el blitz como esquinero, mientras que Detroit tiene bajas en cada línea (Aidan Hutchinson y DJ Wonnum en la línea, Jack Campbell como LB, D.J. Reed y Ennis Rakestraw Jr. en la secundaria).

La salud podría ser el factor determinante, porque ambas ofensivas tienen ventajas para el partido: Detroit debería tener éxito corriendo y lanzando con engaños de carrera; Chicago podría lanzar prácticamente por todo el emparrillado.

Es un duelo muy parejo. Hay motivación extra por el fallecimiento de la ex propietaria de los Lions, Martha Firestone Ford, pero del otro lado, Ben Johnson vuelve a Detroit, donde construyó su CV para llegar a los Bears… y donde fue aplastado 52-21 en 2025, aunque apenas en la Semana 2, antes de que diera con la tecla en el esquema ofensivo. De hecho, no le ha podido ganar a su ex. Lo consigue en el Día del Pavo. BEARS (-1.0 en Caliente) 28, Lions 24. VOLVER A LOS PARTIDOS

Philadelphia Eagles en Dallas Cowboys (-8.5, 47.5)

El segundo platillo en el Día del Pavo es en Jerryworld, en un partido que Dallas no puede perder porque suman tres derrotas más que Giants y su calendario va a ser más difícil tras este partido ante los Eagles de Joe Milton. Los Eagles terminaron la racha de siete derrotas, pero ante los Steelers de Aaron Rodgers, en aparente implosión, con un ataque que produjo la fabulosa cantidad de 214 yardas, con un tercio de la producción en jugadas de 38 de Saquon y otra de Dallas Goedert. Ofensivas sostenidas, nanay.

¿Cuántos puntos podrá anotar Philly? Esa es la quid de la cuestión, porque Dallas es un rodillo en casa: promedian 31.7 puntos en las últimas dos temporadas. En el primer duelo este año, ganaron 38-21 detrás del juego terrestre (Javonte Williams logró su marca personal de 155 yardas), y eso fue ante unos Eagles que todavía tenían a Jordan Davis y estaban sanos Zack Baun y Quinyon Mitchell. Ninguno estará este Thanksgiving. Salvo que cometan muchos errores, los Cowboys anotarán.

La defensa de los Cowboys está a años luz de ser siquiera promedio, lo que abre la puerta a que un rival, por más limitado que sea, se mantenga cerca en el partido. Vaya, en ese previo duelo, Tanner McKee les iba ganando 21-20 en el segundo medio. Se les puede correr y se les puede pasar, pero el tema es que Joe Milton no es un QB lo suficientemente preciso. Volvemos al punto: 200 yardas ante Pittsburgh. Eso no alcanza ante ofensivas medianamente buenas. COWBOYS (-8.5 en Caliente) 29, Eagles 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Chiefs vs Bills | Jason Miller / Getty Images via AFP

Kansas City Chiefs en Buffalo Bills (-2.5, 46.5)

Josh Allen vs Patrick Mahomes XI. Undécimo duelo de la rivalidad, en la que Buffalo ha ganado los cinco últimos cruces en temporada regular, pero Kansas City ganó los cuatro importantes, en los Playoffs. No puede ser una rivalidad verdadera, calibre Brady-Manning, hasta que Bills gane en postemporada. La localía está en juego y eso podría ayudar a que Buffalo llegue finalmente al Super Bowl (nunca han sido el 1 de la AFC con Josh Allen como QB).

Me voy a atrever a decir que ambos equipos son impostores, ya que sus estadísticas defensivas están infladas por no jugar contra nadie en el pasado reciente. Buffalo, tras su semana bye, venció a equipos comandados por Joe Fagnano, Carson Wentz, el combo Geno Smith/Cade Klubnik y Kyle McCord (perdón por no estar impresionado). Antes de eso, se comieron al menos 29 de Texans, Lions, Patriots, Rams y Raiders. En Kansas City tampoco venden piñas, porque Kirk Cousins puede ser el mejor QB al que se ha enfrentado este año. La lista ignominiosa: Bo Nix dos veces, Daniel Jones, Malik Willis, Justin Herbert, Sam Darnold, Geno Smith, Michael Penix y Josh Johnson. Perdieron ante Seattle y Denver.

Los Chiefs cambiaron su ofensiva para 2026. Kenneth Walker les ha dado explosividad en el juego terrestre, con lo que han mandado más jugadas bajo centro y Mahomes está lanzando mucho con engaños de carrera… pero sigue lanzando muy corto (5.8 yardas en el aire, el que menos profundo lanza de todos los QBs de la liga). El novato Emmett Johnson tendrá un reto mayor, ya que Walker se perderá el partido. Buffalo ha defendido mejor la carrera que el pase, tendría la baja del córner Christian Bentford… aunque su esquema defensivo no pica el anzuelo en el playaction. El nuevo coordinador, Jim Leonhard, estuvo en Denver los últimos dos años, así que no desconoce a Mahomes: le ganó dos veces en 2025. Importante: la salud de la OLine de Chiefs. Guardaron a Trey Smith ante Arizona, quien volvería, pero los tackles podrían ser suplentes porque Jaylon Moore es duda y en el lado ciego está el novato agente libre Khalil Benson, quien jugaba de tackle derecho con Fernando Mendoza y los Indiana Hoosiers, siendo el eslabón débil de esa unidad.

Tampoco pareciera no haber ventajas masivas del otro lado del balón. KC es sólido contra la carrera, aunque Jonathan Taylor tuvo más de 130 yardas totales contra ellos y bendito Emanuel Wilson les corrió 100 yardas. Puede que sus números se deban a que los otros rivales estaban por la calle de la amargura. No son tan sólidos cubriendo pases por el centro del campo, tanto a los TE como a los WR internos, algo que también busca Bills. D.J. Moore es una amenaza en el exterior que no tenían antes. Otra buena partida de ajedrez: ¿Steve Spagnuolo repetirá el jugar con solo un safety profundo, como en 2025, que salieron quemados? Allen es peor ante coberturas con dos safeties profundos, pero eso deja menos gente en la caja para contener a James Cook y el juego terrestre. Allen no corrió ante Miami, pero eso fue para cuidar las piernas para el jueves.

El partido ante Kansas City es siempre el Super Bowl anual para Buffalo: significa mucho más para ellos, porque es el espejo en el que se miran. Y la línea está ligeramente reducida. Buffalo ha enfrentado a tres equipos con marca ganadora y no perdió (Lions, Rams, Vikings), Chiefs se fue 1-2, con su única victoria en Arrowhead ante unos Broncos en el primer juego post fractura de Bo Nix. El partido es en el noroeste de Nueva York, con potencial de mal clima, y el mejor equipo en las trincheras es el dueño de casa. BILLS (-2.5 en Caliente) 24, Chiefs 20. VOLVER A LOS PARTIDOS

NFL Picks 2026 Broncos vs Steelers | JUSTIN K. ALLER / GETTY IMAGES VIA AFP

Denver Broncos en Pittsburgh Steelers (+3.5, 36.5)

El martes por la noche, los Steelers confirmaron la filtración de que Aaron Rodgers ya no sería el QB titular. Al parecer, tantos panchos en las laterales y en los micrófonos llevaron a Mike McCarthy a tomar la decisión de que Rodgers ni siquiera vista. Turno para Mason Rudolph en Black Friday, quien ya metió a Pittsburgh a los Playoffs en 2023, pero es más recordado por recibir un cascazo de Myles Garrett que otra cosa.

Uno de los principales problemas de la ofensiva de los Steelers es que Rodgers limitaba lo que podían hacer. Desaparecieron las jugadas bajo centro, hombres en movimiento y engaños de carrera (signos de una ofensiva moderna) porque el 8 quería solo lanzar rápido y corto. McCarthy, al hacer el cambio de QB, tiene que lanzar hasta la cubeta para demostrar que fue una decisión acertada. Enfrentarse a Denver no va a ser sencillo porque es una defensa con bastante talento, pero que le cuesta defender el personal pesado, sobre todo contra la carrera. Si los Acereros quieren hacer algo, Jaylen Warren y Rico Dowdle deben ser factor.

La defensiva de los Steelers, en casa, suele dar una mejor cara (17 puntos en contra en casa, más de 22 fuera). Bo Nix no va a poder replicar lo que les hizo Joe Burrow hace par de semanas porque no es ese tipo de QB. Su juego por tierra, con Jonah Coleman, es mejor que con JK Dobbins o RJ Harvey, pero tampoco es que vayan a correr como Lions o Bills. Sin ir más lejos: iban 17-17 en el cuarto periodo ante Raiders.

No pinta ser un partido de muchos puntos. No estoy seguro que la versión 2026 de Aaron Rodgers sea considerablemente mejor que Mason Rudolph. Ese medio punto extra puede ser muy atractivo, en lo que podría ser otro partido de voodoo acerero, siempre y cuando el vestidor no esté fracturado por todo lo que dijo el ahora ex QB. Broncos 17, STEELERS (+3.5 en Caliente) 16. VOLVER A LOS PARTIDOS

El resto de pronósticos, el viernes. Estén pendientes en @hlazzeri13 y @clarosports.

Picks NFL 2026: 107-55-1 directo | 74-85-4 contra la línea