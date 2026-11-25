La Máxima Categoría elevó sus ingresos anuales a 3 mil 873 millones de dólares en 2025 y registró un tercer trimestre récord en 2026 pese a los ajustes de calendario

Así gana dinero la Fórmula 1. | Reuters.

El rugido de los motores en la Fórmula 1 no solo se mide en milésimas de segundo o en batallas rueda a rueda en la pista; también se traduce en miles de millones de dólares que sostienen uno de los negocios deportivos más rentables del planeta. Tras el cierre anual de 2025 y el reporte del tercer trimestre de 2026 publicado por Liberty Media, el panorama financiero de la categoría muestra tanto su expansión comercial como el impacto de los ajustes en el calendario.

De acuerdo con los informes financieros oficiales de Liberty Media y reportes especializados como SportsPro, la Fórmula 1 cerró el año fiscal 2025 con ingresos totales por 3 mil 873 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual del 14% frente a los 3 mil 411 millones de dólares registrados en 2024.

Los motores de ingreso: derechos de TV, promotores y patrocinios

Dentro de la estructura comercial de la categoría, los ingresos primarios alcanzaron los 3 mil 090 millones de dólares al cierre de 2025, repartidos en tres pilares fundamentales:

Derechos de transmisión (Media rights): aportaron el 31.3% del total, consolidándose como la principal fuente de ingresos de la categoría.

aportaron el 31.3% del total, consolidándose como la principal fuente de ingresos de la categoría. Promoción de carreras (Race promotion): representaron el 26.7% del total, impulsadas por las cuotas de sede y la taquilla en los Grandes Premios.

representaron el 26.7% del total, impulsadas por las cuotas de sede y la taquilla en los Grandes Premios. Patrocinios (Sponsorship): alcanzaron el 21.7% del total, superando por primera vez el umbral del 20% bajo la administración de Liberty Media gracias a acuerdos globales y patrocinios principales de carreras y espacios en pista.

Por su parte, los otros ingresos —que engloban rubros como hospitalidad (Paddock Club), licencias y operaciones vinculadas— sumaron 787 millones de dólares en 2025, con un avance del 20% interanual.

En el renglón de rentabilidad, la utilidad operativa (Operating income) de la Fórmula 1 creció 28% en 2025, al pasar de 492 millones de dólares en 2024 a 632 millones de dólares, mientras que el Adjusted OIBDA subió 20% hasta los 946 millones de dólares.

¿Qué ha pasado en 2026? Un Q3 récord y menos carreras en el acumulado

El reporte del tercer trimestre de 2026 (cerrado al 30 de septiembre y dado a conocer en noviembre) dejó contrastes claros entre el desempeño trimestral y el acumulado del año:

Tercer trimestre al alza: en el Q3 de 2026, la Fórmula 1 generó mil 115 millones de dólares en ingresos (+28% frente a los 869 millones del mismo periodo en 2025), con 934 millones en ingresos primarios, 422 millones en pagos a equipos y una utilidad operativa de 270 millones de dólares (+61% interanual).

en el Q3 de 2026, la Fórmula 1 generó mil 115 millones de dólares en ingresos (+28% frente a los 869 millones del mismo periodo en 2025), con 934 millones en ingresos primarios, 422 millones en pagos a equipos y una utilidad operativa de 270 millones de dólares (+61% interanual). Acumulado a nueve meses: entre enero y septiembre de 2026, los ingresos se ubicaron en 2 mil 496 millones de dólares (prácticamente a la par de los 2 mil 498 millones de los primeros nueve meses de 2025), con una utilidad operativa de 450 millones. El freno en el ritmo acumulado responde a que el calendario no corrió las fechas de Bahréin y Arabia Saudita en abril por tensiones geopolíticas.

Con los derechos comerciales, las cuotas de los circuitos y la cartera de patrocinadores en niveles históricos, la Fórmula 1 sigue demostrando que su músculo financiero va a la par del espectáculo global que ofrece cada fin de semana.