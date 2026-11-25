El músico británico formó parte de una de las agrupaciones que marcaron la década de los ochenta y dejaron huella en la industria musical alrededor del mundo

Andy Taylor falleció tras sufrir cáncer de próstata | @andytaylorofficial

La industria musical está de luto. Luego de confirmarse la muerte de Andy Taylor, guitarrista y miembro fundador de Duran Duran, a los 65 años de edad. El músico británico formó parte de una de las agrupaciones que marcaron el movimiento new wave durante la década de los ochenta y que conquistaron las listas de popularidad a nivel internacional.

La noticia del fallecimiento se dio a conocer este miércoles 25 de noviembre de 2026, por medio de un comunicado difundido en las redes sociales de la agrupación; sin embargo, el deceso se dio el pasado lunes. Sus compañeros recordaron las aportaciones del guitarrista a la historia de la banda.

Taylor participó en la composición de algunos de los temas que llevaron a Duran Duran a la fama internacional. Entre sus aportaciones musicales destacan ‘Hungry Like the Wolf’, ‘The Reflex’ y ‘Rio’, canciones que encontraron en MTV una plataforma para llegar a nuevas generaciones.

¿De qué murió Andy Taylor, el guitarrista de Duran Duran?

Andy Taylor falleció a consecuencia debido a padecer un cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro, enfermedad que enfrentó durante varios años. El guitarrista murió el lunes 23 de noviembre de 2026 en su domicilio, acompañado por sus familiares.

El músico hizo público su diagnóstico en noviembre de 2022, durante el ingreso de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock & Roll. Su estado de salud le impidió acompañar a sus compañeros en la ceremonia de reconocimiento.

Así despidieron a Andy Taylor

Los integrantes de Duran Duran utilizaron las cuentas oficiales de la agrupación para despedirse de su compañero, recordar su legado dentro de la música y confirmar que pasó sus últimos momentos en compañía de su familia, por lo que se pudieron despedir de él de una manera emotiva en todo momento.

Después de ser investido al Salón de la Fama, Taylor expresó su agradecimiento hacia los músicos con quienes compartió parte de su carrera. Pese a su ausencia en aquella ceremonia, destacó la amistad que construyeron más allá de los escenarios, ya que también tuvo grandes momentos personales con el resto de sus compañeros.

¿Cuál es la trayectoria de Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran?

Andy Taylor fue parte del ascenso de Duran Duran, agrupación que experimentó uno de sus periodos de mayor éxito entre 1981 y 1983. La banda británica también participó en el concierto Live Aid de 1985 y grabó el tema principal de la película de James Bond, ‘A View to a Kill’.

El legado discográfico de Duran Duran incluye dos premios Grammy, nueve discos de oro, seis de platino y 20 sencillos dentro del Top 20 del Reino Unido. Su influencia trascendió los escenarios e incluso conquistó a la princesa Diana, quien se encontraba entre los seguidores de la agrupación.