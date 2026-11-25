Joaquín Beltrán reflexionó sobre lo que representa para un jugador disputar el título de la Liga MX frente a su rival de toda la vida.

¿Les gustaría que hubiera una final con Clásico? | Claro Sports

El camino hacia la final del Apertura 2026 de la Liga MX abre la posibilidad de que el título se dispute entre dos equipos que comparten una rivalidad. Los cruces de la Liguilla podrían derivar en un Clásico Nacional entre América y Chivas o en un Clásico Tapatío entre Guadalajara y Atlas, escenarios que plantean el debate sobre lo que representa para un futbolista disputar un campeonato frente a su acérrimo rival.

Durante la mesa de análisis de Claro Sports por W Radio, Joaquín Beltrán consideró que, independientemente del adversario, la aspiración de cualquier jugador es llegar a una final y conquistar el título. Sin embargo, reconoció que la posibilidad de hacerlo frente al equipo con el que existe una rivalidad le añade otro significado a la disputa por el campeonato.

“El futbolista aspira a ser campeón y llegar a la final. El jugador aspira a eso y, si es el odiado rival, mejor. Yo dudaría que haya algún jugador que no quiera esa final”, señaló.

Desde su experiencia como futbolista, Beltrán recordó que tuvo la oportunidad de disputar y ganar una final ante Chivas durante su etapa con Pumas. No obstante, reconoció que uno de los escenarios que le habría gustado vivir a lo largo de su carrera era enfrentarse al América con el campeonato de la Liga MX de por medio.

“Llegar a una final con el acérrimo rival no me tocó vivirlo. Me tocó un Pumas-Chivas y ganarle una final. Me hubiera gustado ganar una final ante América”.

Para Beltrán, la rivalidad no representa un motivo para evitar a determinado adversario en la disputa por el título. Por el contrario, vencer a un clásico rival en una final supone la oportunidad de conquistar un campeonato que, además de incorporarse al palmarés de la institución, permanecerá en la memoria de los aficionados por lo que significa imponerse al equipo con el que comparten una rivalidad.

Por ahora, la posibilidad de que el Apertura 2026 concluya con un Clásico Nacional o un Clásico Tapatío dependerá del desempeño de los equipos durante la Liguilla. El objetivo de los futbolistas, desde la perspectiva de Beltrán, será el mismo sin importar quién se encuentre del otro lado de la cancha: levantar el trofeo.