Kickoff NFL 2026: inicia el camino rumbo al Super Bowl del día de San Valentín en Los Angeles

Patriots y Seahawks abren el telón de la temporada regular de la NFL este miércoles. Analizamos a los 32 equipos, con picks para la campaña previo al primero de 285 juegos

La previa de la temporada 2026 de la NFL | Claro Sports

La NFL está de regreso. Tras casi 7 meses sin fútbol americano, llega el kickoff de 2026 con una repetición del Super Bowl LX, los Seahawks recibiendo a los Patriots. Será apenas la tercera vez que el primer juego de la temporada es el último de la anterior, además de que se juega en miércoles, un día bastante inusual, pero a los aficionados no les importa.

En Claro Sports hemos hecho las previas divisionales durante el último mes, pero vamos a hacer un curso intensivo de última hora, analizando cada equipo en un par de líneas, tras lo cual hablaremos de los picks de la temporada que va a terminar el 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood.

Josh Allen, QB Buffalo Bills | Mark Konezny-Imagn Images

Buffalo Bills: El último colapso de la defensiva de Sean McDermott en los Playoffs le costó el puesto como head coach. No sacudieron el avispero porque promovieron al coordinador ofensivo, Joe Brady. Estrenan estadio, con algún problema de visibilidad y de calidad del césped. No llegan mayores refuerzos del lado defensivo, pero quizá un coach, que deje a Josh Allen ir con el acelerador a fondo desde el principio, pueda ser la solución a todos los problemas.

MÁS INFORMACIÓN: La previa de la AFC Este, Norte, Sur y Oeste

New England Patriots: Regresa buena parte del equipo que llegó sorpresivamente al Super Bowl. Mejoraron la línea ofensiva y hacerse con A.J. Brown les da un alfa como WR. Eso sí, no volverán a tener el calendario más fácil de la historia, por lo que repetir las 14 victorias luce grado menos que imposible.

New York Jets: Aaron Glenn, pese a perder sus últimos cinco partidos por al menos 23 puntos, sigue como coach. Se juega su puesto con… Geno Smith de QB. La defensiva, que fue la primera de la historia que se fue sin intercepciones en una campaña, trae veteranos para elevar el piso, pero puede que eso sea contraproducente. Geno nunca ha ganado un juego de Playoffs, pero la urgencia de ganar podrían dejarles en el limbo al no ser lo suficientemente buenos como para pelear por los Playoffs, pero no tan malos como para buscar al siguiente QB franquicia en el Draft.

Miami Dolphins: La era de la velocidad terminó y están pagando cientos de millones de dólares a jugadores que no están en el roster (Tua, Tyreek, Waddle, Minkah Fitzpatrick…). Malik Willis es el nuevo QB, quien como el coach Jeff Hafley, llegan de Green Bay. Su cuerpo de receptores es ‘único’ (Malik Washington, Jalen Tolbert, Ryan Miller y los novatos Caleb Douglas, Chris Bell, y Kevin Coleman Jr.) y la defensa, de las peores en 2025, perdió talento. Así que esto apunta ser el primer año de una larga reconstrucción.

Aaron Rodgers jugaría su última temporada en 2026 | Mitch Stringer-Imagn Images

Pittsburgh Steelers: Mike Tomlin dejó de ser el entrenador y veremos si eso es algo positivo, que termina la sequía de victorias en Playoffs, o tumba el vodoo de ganar partidos cerrados que presumieron la última década. Mike McCarthy toma el puesto, en lo que sería el último año de Aaron Rodgers en la NFL. Está por verse si el QB deja ejecutar una ofensiva que no sea lanzar de inmediato. La defensiva está entrada en años, pero también tienen una nueva voz con Patrick Graham de coordinador.

Baltimore Ravens: Se fue John Harbaugh, un coach que ganó un Super Bowl, pero que nunca pudo volver al partido grande con Lamar Jackson de QB. El equipo envejeció, aunque quizá el esquema de Jesse Minter permita a la defensiva retomar el curso, como ha hecho en el mismo Baltimore, Michigan y los Chargers. En la ofensiva, siguen las dudas de los receptores y la línea perdió al centro.

Cleveland Browns: El equipo pone la mira en 2028, cuando estrenarán su nuevo estadio, en el cual pusieron la primera piedra sin el mejor jugador de la franquicia y quizá de la NFL, Myles Garrett. Eso apuntaba al divorcio y finalmente se dio. La defensiva no será la misma sin Garrett, pero será mucho mejor que la ofensiva, que tiene a Deshaun Watson o Shedeur Sanders al frente.

Cincinnati Bengals: El único equipo que no cambió de coach en la AFC Norte. Tras años de probar soluciones inertes para arreglar la defensiva vía el Draft, se hicieron con Dexter Lawrence. Joe Burrow, si está sano, anotará puntos, y podrían ser un equipo más variado. Dependerá de su salud y que la defensa no sea históricamente mala. Les ayuda uno de los calendarios más fáciles de la NFL.

Trevor Lawrence | Mike Carlson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Houston Texans: Esto ya lo hemos visto antes. Houston tiene una de las mejores defensivas, rehicieron la línea ofensiva en el verano, siguen buscando un segundo receptor y que C.J. Stroud no colapse en los Playoffs, quien tuvo una actuación paupérrima en enero. La división les ayuda, pero ganar la AFC Sur no es suficiente. Es Final Four o nada.

Indianapolis Colts: Daniel Jones vuelve tras la ruptura del Aquiles que hundió su campaña 2025. Veremos cuánto tiempo tarda en estar a nivel, porque necesitan que su ofensiva sea buena para sostener una defensiva que ‘se dobla, pero no se rompe’, que es otra forma de decir que permite muchas series de puntos, pero no tantos touchdowns.

Jacksonville Jaguars: Una de las grandes sorpresas de 2025, pero que parecieran tener huecos en la defensiva y la línea ofensiva, además de que Trevor Lawrence pudo elevar sus números ante malos rivales, no tanto por mérito propio.

Tennessee Titans: Llega Robert Saleh como coach y Brian Daboll para coordinar el ataque, tratando de elevar el nivel de Cam Ward. Los dividendos en pretemporada fueron malos, con los titulares siendo superados por suplentes de otros equipos.

Patrick Mahomes | Justin Edmonds/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

LA Chargers: La ofensiva, si no vuelven a ser un hospital, debería mejorar considerablemente con el nuevo coordinador, Mike McDaniel, quien podría ser criticado, pero metió a Miami dos años a Playoffs. Jim Harbaugh nunca ha tenido marca perdedora, lo que da un piso alto, pero el techo es bajo porque hay equipos con más talento top. El calendario, tras las primeras dos semanas, es un problema.

Denver Broncos: La defensiva, top los últimos dos años, regresa casi en su totalidad. La ofensiva tendrá cambios porque Sean Payton ya no llamará las jugadas y traen a un WR explosivo como Jaylen Waddle para dejar de ser un equipo de puro pase corto. Tuvieron mucha suerte en partidos cerrados en 2025, lo cual es difícil de replicar, pero podrían ser un equipo de mayor pegada.

Las Vegas Raiders: Klint Kubiak debería mejorar considerablemente el ataque. Kirk Cousins será el QB titular para iniciar el año, no Fernando Mendoza, lo que quita un poco de emoción pero el cubano jugará eventualmente. La defensa fue arrollada por Arizona en pretemporada, lo que no ilusiona. En general, van a estar mejor que en 2025, pero parece que están a un año más de Drafts y agencia libre para contender, porque tener a Jalen Nailor de WR1 acaba con la ilusión.

Kansas City Chiefs: Vuelve Patrick Mahomes de su lesión de ligamentos de la rodilla. También regresa Travis Kelce para su último año. La defensiva perdió gente (Trent McDuffie y Jaylen Watson) porque no había dinero para pagarles. La esperanza es que hayan encontraro a sus sucesores en el Draft, como cuando se relanzó la dinastía en 2022. Su calendario es accesible en septiembre, una bendición en lo que Mahomes prueba la rodilla. Eso sí, necesitan que Andy Reid le dé una sacudida al esquema porque esperar que Mahomes solucione todo no es un gran plan dadas las circunstancias.

MÁS INFORMACIÓN: La previa de la NFC Este, Norte, Sur y Oeste.

Dak Prescott | Kevin Jairaj-Imagn Images

Philadelphia Eagles: La defensiva de Vic Fangio sigue siendo de lo mejor de la NFL. El tema será la ofensiva, que sufre una mutación más. Se fue A.J. Brown, pero trajeron un puñado de receptores para sustituirle, además de tener un nuevo esquema, que apunta a una mayor variedad. Eso sí, necesitan que Jalen Hurts se atreva a arriesgar un poco más. En el pasado, se comía el balón para evitar errores, pero este esquema apuntaría a más jugadas bajo centro, en movimiento o lanzando entre los números. Veremos si funciona.

Dallas Cowboys: El cambio de Micah Parsons les dio una reconstrucción completa a la defensiva. Si pasan a ser promedio, podría ser suficiente para el ataque.

New York Giants: John Harbaugh llega para dar seriedad a un equipo que lleva décadas a la deriva, aunque elegir a Matt Nagy para liderar la ofensiva es una decisión cuestionable cuando menos. La defensa sigue teniendo muchas incógnitas y veremos cómo vuelven de lesión sus lesiones Malik Nabers y Cam Skattebo, además de la evolución de Jaxson Dart y su alarmante frecuencia de visitas a la tienda azul.

Washington Commanders: El equipo dejó ir a la gran mayoría de veteranos. Vuelve Jaylen Daniels, pero ahora tienen que lidiar con problemas en la línea ofensiva por la lesión de Laremy Tunsil, además de que la defensiva dista de tener estrellas.

Caleb Williams, QB Chicago Bears | Katie Stratman-Imagn Images

Green Bay Packers: Micah Parsons se perderá el primer mes de la temporada en lo que se recupera de su lesión de rodilla. Veremos cuánto le afecta a la defensa. Jordan Love, sin muchos reflectores, ha brillado pese a las lesiones de sus receptores y línea, pero podría tener más sobre sus hombros por la situación legal de Josh Jacobs. Es un equipo que ha sido el séptimo tres años seguidos y se han ido titulares.

Chicago Bears: En el Soldier Field podría estar el equipo más divertido de la NFL, porque la defensiva luce peor que en 2025 y el ataque de Ben Johnson quiere poner récords. Veremos si tienen tanta suerte con las remontadas de último segundo.

Minnesota Vikings: Este equipo pareciera tener las piezas para contender, salvo el quarterback. Apostaron a Kyler Murray, un mariscal con claras limitaciones, pero son menos que las de J.J. McCarthy.

Detroit Lions: Las lesiones les costaron en 2025. Varios defensivos siguen fuera para iniciar 2026 y la línea ofensiva no es la del pasado, pero tienen uno de los calendario más accesibles.

Baker Mayfield | Joe Nicholson-Imagn Images

Tampa Bay Buccaneers: Pierden a Mike Evans, pero la ofensiva es imposible que esté más lesionada que en 2025, cuando básicamente solo un titular estuvo sano todos los partidos. La defensiva es un muro contra la carrera, pero contra el pase flaquean por las constantes cargas que mandan. Necesitan que Reuben Bain Jr. meta presión desde temprano para ayudar al perímetro.

New Orleans Saints: Parece que encontraron a su QB en Tyler Shough, aunque su cierre se debió a enfrentarse a malos rivales. Es habitual que un QB de segundo año dé el salto y no hay muchas más opciones. La lesión de Jordan Tyson templa un poco las expectativas

Carolina Panthers: El sorpresivo campeón de la NFC Sur ya comenzó con bajas en ambos lados del balón, lo que puede ser un problema para un equipo que trata con pinzas a Bryce Young, quien se juega su futuro este año.

Atlanta Falcons: Sus dos novatos defensivos de 2025, Jalon Walker y James Pearce Jr., apuntan a perderse todo o casi todo el año. El mayor tema es que tienen una ‘pelea’ por ser el QB titular entre Tua Tagovailoa y Michael Penix Jr., lo que dista de ser lo ideal pese a tener a un dos veces ganador del Coach del Año, Kevin Stefanski, al frente del equipo. Pareciera que Atlanta será ese equipo ‘ideal’ para los mariscales del próximo Draft, lo cual no habla del todo bien de las expectativas para la campaña actual.

Matthew Stafford | RONALD MARTINEZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Los Angeles Rams: Posiblemente el mejor equipo de 2025, al que una excepción de una regla le costó la localía y quizá el Super Bowl. No solo no perdieron piezas importantes, sino que sumaron a Myles Garrett, Trent McDuffie, Jaylen Watson y salió del retiro Aaron Donald. Todo dependerá de la salud, principalmente de Matthew Stafford, de los receptores y la línea ofensiva, porque la profundidad no está ahí y no puede jugar con cinco ala cerrada todo el tiempo. La historia de los súper equipos no es la mejor… pero L.A., con refuerzos a medio año, se coronó en su estadio.

Seattle Seahawks: Los campeones defensores perdieron un titular en cada nivel de la defensiva, pero la mayor baja es del coordinador Klint Kubiak, quien logró poner a Sam Darnold en situaciones favorables camino al campeonato. Hemos visto en el pasado a grandes defensivas que naufragan porque el ataque no está a la altura.

San Francisco 49ers: Recuperan a las estrellas lesionadas de 2025, pero ya comenzaron a tener bajas con Ricky Pearsall fuera todo el año, otros receptores ya entre algodones, además de que Bosa y Kittle llegan justo de sus rehabilitaciones. Hay dos lagunas: juego terrestre y el perímetro. Si están sanos, el ataque puede solventar eso, pero parecieran acarrear una maldición al respecto.

Arizona Cardinals: Tienen piezas jóvenes en varias líneas, pero encaran la campaña con Jacoby Brissett, Gardner Minshew y Carson Beck como sus quarterbacks. Tienen el calendario más difícil de la liga. Pinta mal el Año 1 del coach Mike LaFleur.

¿Quién ganará el Super Bowl LXI?

Antes de proceder a hacer los picks, presentamos un par de tendencias históricas para explicar algunas de las ‘locuras’ que aparecerán en las próximas líneas.

Desde 1990, hay al menos cuatro equipos ‘nuevos’ en los Playoffs , que califican tras no hacerlo el año previo. Desde 2002, la media es de seis.

, que califican tras no hacerlo el año previo. Desde 2003 hemos tenido al menos dos campeones divisionales distintos respecto al año previo.

respecto al año previo. Al menos un equipo que quedó último o empatado en el fondo de su división llegó a la postemporada la siguiente campaña. La media desde 2021 es 2.6.

la siguiente campaña. La media desde 2021 es 2.6. El calendario importa. En 2025, 5 de los 7 con calendario más fácil calificaron a los Playoffs (49ers, Patriots, Jaguars, Panthers y Bills; Falcons y Saints fueron la excepción y llegaron vivos a la semana 18). De igual manera, 5 de 7 de los calendarios más difíciles no lo hicieron (Giants, Browns, Lions, Vikings y Ravens; la excepción fueron Steelers y Bears). Los calendarios más fáciles en 2026 son Lions, Bengals, Browns, Saints y Jets. Los más difíciles son Seahawks, Cardinals, Rams, Panthers y Cowboys.

(49ers, Patriots, Jaguars, Panthers y Bills; Falcons y Saints fueron la excepción y llegaron vivos a la semana 18). De igual manera, 5 de 7 de los calendarios más difíciles no lo hicieron (Giants, Browns, Lions, Vikings y Ravens; la excepción fueron Steelers y Bears). Lions, Bengals, Browns, Saints y Jets. Los más difíciles son Seahawks, Cardinals, Rams, Panthers y Cowboys. Cada año, desde 2017, al menos un equipo con un nuevo entrenador se metió a los Playoffs.

SoFi Stadium, sede del Super Bowl 2027 | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

CONFERENCIA AMERICANA Buffalo Bills (AFC Este) Cincinnati Bengals (AFC Norte) | Nuevo Houston Texans (AFC Sur) Denver Broncos (AFC Oeste) Baltimore Ravens | Nuevo Kansas City Chiefs | Nuevo New England Patriots

CONFERENCIA NACIONAL Los Angeles Rams (NFC Oeste) Detroit Lions (NFC Norte) | Nuevo Tampa Bay Buccaneers (NFC Sur) | Nuevo Philadelphia Eagles (NFC Este) Seattle Seahawks Dallas Cowboys | Nuevo New Orleans Saints | Nuevo



PARTIDOS DE PLAYOFFS

COMODINES AFC: (2) Bengals sobre (7) Patriots, (3) Texans sobre (6) Chiefs, (4) Broncos sobre (5) Ravens NFC: (2) Lions sobre (7) Saints, (6) Cowboys sobre (3) Buccaneers, (5) Seahawks sobre (4) Eagles

DIVISIONAL AFC: (4) Broncos sobre (1) Bills, (2) Bengals sobre Texans NFC: (1) Rams sobre (6) Cowboys, (5) Seahawks sobre (2) Lions

FINAL DE CONFERENCIA AFC: (2) Bengals sobre (4) Broncos NFC: (1) Rams sobre (5) Seahawks

SUPER BOWL LXI: Rams sobre Bengals.

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