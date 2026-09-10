Intocable encabeza el concierto del Grito de Independencia: cartelera completa

La agrupación de música norteña y tejana será la encargada de cerrar la celebración del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, junto a representantes del regional mexicano

Intocable pondrá a canctar al zócalo capitalino | @grupointocable

La celebración del Grito de Independencia en la Ciudad de México contará este 15 de septiembre con una cartelera musical encabezada por Intocable, una de las agrupaciones más reconocidas del regional mexicano. El grupo será el encargado de cerrar la jornada de conciertos que se realizará en el Zócalo capitalino.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer los detalles del programa durante su conferencia matutina. La mandataria explicó que, a diferencia de otros años, las actividades musicales comenzarán desde temprano con diferentes propuestas relacionadas con la música mexicana tradicional.

Intocable encabezará el concierto en el Zócalo el 15 de septiembre: cartelera

La programación del Zócalo contará con distintas presentaciones que recorrerán géneros como el mariachi, la música ranchera y otros estilos del regional mexicano.

El orden de participación anunciado es el siguiente:

Mariachi de la Guardia Nacional

Grupo Musical de la Secretaría de Marina

Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional

José Alfredo Jiménez Medel

Legado de Grandeza

Finalistas de “México Canta”

Intocable

El grupo originario de Zapata, Texas, llegará al Zócalo con una trayectoria de más de tres décadas. Intocable se convirtió en uno de los referentes de la música norteña y tejana gracias a la combinación de sonidos tradicionales con elementos de balada y otros géneros contemporáneos.

¿A qué hora empieza el concierto en el Zócalo por la celebración de Grito de Independencia?

La jornada musical comenzará desde temprano durante el 15 de septiembre, aunque hasta el momento no se ha confirmado un horario específico para la presentación de cada artista.

La celebración tendrá como punto principal la Plaza de la Constitución, donde se llevarán a cabo las actividades relacionadas con la ceremonia del Grito de Independencia y posteriormente el concierto.

Con esta cartelera, el Zócalo capitalino prepara una celebración que combinará música institucional, nuevos talentos y una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano para acompañar la noche del Grito de Independencia.

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