The Warning encabezará el halftime show del partido de la NFL en México entre 49ers y Vikings

La banda regiomontana será protagonista del espectáculo que marcará el regreso de la NFL a la Ciudad de México

The Warning se presentará en el NFL Mexico City Game. | @NFL

The Warning será uno de los protagonistas del NFL Mexico City Game 2026. La NFL anunció que la agrupación mexicana integrada por Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal encabezará el espectáculo de medio tiempo del partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, programado para el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El encuentro comenzará cerca de las 19:20 horas, tiempo del centro de México, y corresponderá a la Semana 11 de la temporada regular. Además del atractivo deportivo que representa el enfrentamiento entre 49ers y Vikings, la presentación de The Warning será uno de los momentos centrales de una noche que marcará el regreso de un partido oficial de la NFL a la capital mexicana después de cuatro años de ausencia.

El compromiso tendrá también un lugar especial dentro de la historia de la liga, debido a que será el primer partido de Sunday Night Football que se dispute fuera de Estados Unidos. La NFL continúa así con su estrategia de expansión internacional y México volverá a ocupar un papel importante dentro de ese proyecto, después de haber recibido por última vez un encuentro de temporada regular en 2022.

The Warning llevará el rock mexicano al juego de la NFL en Ciudad de México

La presentación tendrá como protagonistas a las hermanas Daniela “Dany”, Paulina “Pau” y Alejandra “Ale” Villarreal. Las integrantes de The Warning volverán a aparecer en un escenario relacionado con la NFL apenas un año después de haber participado en otro espectáculo de medio tiempo en Estados Unidos.

En noviembre de 2025, la banda regiomontana realizó una presentación durante el partido entre Arizona Cardinals y Jacksonville Jaguars en el State Farm Stadium. Ahora tendrán la oportunidad de hacerlo frente al público mexicano y dentro de uno de los acontecimientos deportivos de mayor expectativa en el país para la temporada 2026.

Mexican rock band @TheWarningBand2 will headline the halftime show during the 2026 NFL Mexico City game on Nov. 22 at 8:20PM ET! 🇲🇽 @nflmx



La banda mexicana de rock The Warning encabezará el show de medio tiempo durante el Mexico City Game 2026 el 22 de Noviembre a las 7:20pm!!… pic.twitter.com/VnKdOapkVQ — NFL (@NFL) August 31, 2026

“Estamos más que emocionadas de formar parte de este evento de la NFL en nuestro país y en un estadio tan emblemático”, expresó The Warning después de darse a conocer su participación. La banda adelantó que buscará trasladar al espectáculo de medio tiempo la energía que caracteriza sus presentaciones y aprovechar una plataforma que contará con audiencia tanto en México como en Estados Unidos.

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Su elección llega en medio del crecimiento internacional que ha experimentado la agrupación durante los últimos años. The Warning acumula más de 785 millones de reproducciones en plataformas digitales y en 2024 recibió una nominación al Latin GRAMMY, reconocimientos que han acompañado su expansión fuera del mercado mexicano.

La banda lanzó el pasado 28 de agosto su quinto álbum, “Everything’s Falling”, un proyecto que incluye el sencillo “Kerosene”. La canción alcanzó el primer lugar de la clasificación Mainstream Rock Airplay de Billboard, resultado con el que The Warning se convirtió en la primera banda mexicana y la primera agrupación integrada exclusivamente por mujeres en llegar a la cima de esa lista.

49ers vs Vikings marcará el regreso de la NFL a México

El espectáculo de The Warning será parte de una jornada que tendrá como plato principal el enfrentamiento entre los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings. La patada inicial está programada para las 19:20 horas del centro de México —20:20 horas del Este de Estados Unidos— en uno de los partidos internacionales que la NFL incluyó dentro de su calendario de temporada regular.

La cita del 22 de noviembre supondrá el regreso de la liga a Ciudad de México después de que el último compromiso oficial se disputara en 2022. La expectativa alrededor del encuentro no se limita únicamente a los dos equipos, ya que la organización busca convertir la fecha en un evento que combine fútbol americano, música y la presencia de artistas mexicanos ante una audiencia internacional.

Para The Warning, la presentación representa también la posibilidad de actuar en casa después de años de crecimiento fuera de México. Desde Monterrey, las hermanas Villarreal han construido una trayectoria que las ha llevado a diferentes escenarios internacionales y ahora formarán parte de uno de los encuentros más destacados dentro de la agenda deportiva de Ciudad de México durante 2026.

Así, el NFL Mexico City Game tendrá dos focos principales. En el campo, 49ers y Vikings buscarán una victoria importante durante la recta final de la temporada regular; durante el descanso, The Warning será responsable de poner el rock mexicano en el centro del espectáculo y continuar una relación con la NFL que comenzó un año antes en territorio estadounidense.

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