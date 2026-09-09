INAPAM y aguinaldo 2026: quiénes cobran esta prestación en diciembre y cuánto reciben

El empleador deberá cubrir esta prestación antes del 20 de diciembre de 2026

El procedimiento incluye el registro de la solicitud | Claro Sports

El cierre de 2026 puede generar dudas entre las personas adultas mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) sobre un supuesto pago de aguinaldo. Sin embargo, contar con la tarjeta del organismo no genera por sí mismo el derecho a recibir dinero en diciembre: el aguinaldo corresponde a quienes mantienen una relación laboral y cumplen con los supuestos establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

INAPAM: ¿Quiénes lo reciben y de cuánto es el pago en diciembre?

El INAPAM cuenta con el Servicio de Vinculación Productiva, mediante el cual las personas de 60 años o más pueden buscar oportunidades para incorporarse a un empleo. El programa contempla dos modalidades: empleo formal y el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía. Esta diferencia resulta clave para determinar quién puede recibir aguinaldo.

Quienes obtienen un empleo formal por medio de Vinculación Productiva y establecen una relación de trabajo con una empresa tienen acceso a las prestaciones laborales que correspondan, entre ellas el aguinaldo. En cambio, las personas que participan como empacadoras voluntarias en tiendas de autoservicio no tienen una relación laboral con el establecimiento, por lo que esa modalidad no genera, por sí misma, derecho al aguinaldo.

Tampoco existe un monto fijo de “aguinaldo INAPAM”. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto vigente con última reforma publicada el 14 de mayo de 2026, establece que el aguinaldo anual debe equivaler a por lo menos 15 días de salario. Por ello, la cantidad dependerá del sueldo diario que perciba cada persona trabajadora.

Por ejemplo, para conocer el mínimo correspondiente a una persona que trabajó todo el año, se debe multiplicar su salario diario por 15. Si no completó un año de servicios, mantiene el derecho a recibir la parte proporcional conforme al tiempo laborado, incluso si ya no trabaja para el mismo empleador al momento del pago.

El empleador deberá cubrir esta prestación antes del 20 de diciembre de 2026. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) señala además que el aguinaldo es un derecho de las personas trabajadoras sujetas a la LFT y que el mínimo legal continúa en 15 días de salario, aunque un contrato individual, colectivo o las condiciones de la empresa pueden establecer una cantidad mayor.

Requisitos para integrarse al programa de Vinculación Productiva

Para ingresar a Vinculación Productiva se requiere tener 60 años o más y acudir a uno de los módulos de atención del INAPAM. Los lineamientos del programa señalan como documentación la credencial INAPAM o una identificación oficial con fotografía y la CURP. El Manual de Procedimientos también contempla la presentación de documentación original durante el proceso de vinculación.

Es importante distinguir estos requisitos de los necesarios para tramitar por primera vez la credencial INAPAM. Para obtener la tarjeta sí se solicitan documentos adicionales, como acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografías. El comprobante de domicilio, por tanto, no aparece entre los requisitos actuales establecidos específicamente para acceder al servicio de Vinculación Productiva.

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El procedimiento incluye el registro de la solicitud, la revisión de documentos y una entrevista con personal de Vinculación Productiva. Después se analiza el perfil de la persona adulta mayor y, si existe una vacante acorde con sus características y con los requisitos del empleador, el INAPAM gestiona el contacto y la entrevista con la empresa. El trámite es gratuito y la contratación final depende del proceso de selección de cada empleador.

De esta forma, la credencial INAPAM no representa un depósito de aguinaldo ni garantiza un pago adicional durante diciembre de 2026. El derecho surge cuando existe una relación laboral sujeta a la legislación correspondiente. Para quienes consigan un empleo formal mediante Vinculación Productiva, el aguinaldo deberá calcularse con base en su salario y tiempo trabajado, con un mínimo equivalente a 15 días de sueldo para quienes hayan laborado el año completo.

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