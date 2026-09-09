Atlas pone la mira en Elías Montiel para reforzar su mediocampo

Elías Montiel acumula 100 partidos con Pachuca y aparece en la lista de opciones de Atlas para el cierre del mercado

Elías Montiel está en la mira del Atlas | Imago 7

Atlas continúa con movimientos de cara al cierre del mercado y uno de los nombres que aparece en su lista es Elías Montiel. El mediocampista de Pachuca está dentro de las opciones que analiza la directiva rojinegra para fortalecer esa zona del campo.

Claro Sports pudo saber que el conjunto tapatío mantiene interés en el futbolista de 20 años y que existe margen económico para intentar concretar la operación antes del cierre de registros.

Montiel surgió de las fuerzas básicas de Pachuca y debutó con el primer equipo en 2023. Desde entonces ha acumulado minutos en Primera División hasta convertirse en uno de los jugadores con mayor participación dentro del conjunto hidalguense.

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Su capacidad para desempeñarse como mediocentro o pivote forma parte de los aspectos que Atlas toma en cuenta. El futbolista también puede intervenir en tareas de recuperación y en la salida del balón desde el centro del campo.

Con Pachuca, Montiel suma 100 partidos y 7 mil 480 minutos disputados, además de siete goles y 10 asistencias. En el Apertura 2026 ha participado en siete encuentros, todos como titular, y registra una anotación.

La posibilidad de incorporar al mexicano forma parte de los movimientos que Atlas busca resolver antes del cierre del mercado. Sin embargo, por el momento no existe un acuerdo entre los clubes por su transferencia.

Atlas mantiene otros frentes abiertos en el mercado

El conjunto rojinegro también mantiene conversaciones por Kevin Zenón. Atlas tiene hasta el 11 de septiembre para completar el registro del futbolista argentino en caso de alcanzar un acuerdo.

Otra de las opciones que había manejado el club era Denzell García. Las negociaciones con FC Juárez no avanzaron debido a una decisión deportiva del conjunto fronterizo, por lo que esa posibilidad quedó detenida.

Ante este escenario, Atlas sigue revisando alternativas para completar su plantel. Elías Montiel aparece entre las opciones que permanecen sobre la mesa mientras la directiva trabaja contra el tiempo para definir sus últimos movimientos.

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