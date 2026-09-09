Colombia recibe el pabellón nacional y se prepara para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Ángel Barajas y María José Bohórquez recibieron la bandera de Colombia de cara a Santa Fe 2026, donde el país buscará volver al podio suramericano.

Colombia, lista para los juegos Suramericanos | COC.

La delegación colombiana que participará en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 recibió este miércoles 9 de septiembre el pabellón nacional en una ceremonia realizada en Bogotá. La bandera fue entregada por la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, y el presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano Hurtado, como símbolo del compromiso y orgullo que acompañará a los atletas durante las justas en territorio argentino.

Ángel Barajas y María José Bohórquez recibieron la bandera

Los encargados de recibir el tricolor nacional fueron la golfista María José Bohórquez Fonseca y el gimnasta artístico Ángel Gabriel Barajas Vivas, quienes tendrán la responsabilidad de representar a Colombia en una nueva edición de los Juegos Suramericanos.

La bandera representa la unidad de la delegación y el esfuerzo de los deportistas que viajarán a Argentina para competir entre el 12 y el 26 de septiembre. Para los atletas, portar el pabellón nacional supone también llevar consigo el trabajo de años de preparación y el sueño de subir al podio.

Durante la ceremonia, Ciro Solano hizo énfasis en la importancia de continuar fortaleciendo el respaldo al deporte colombiano y al proceso de preparación de los atletas. “Hablar de recursos para el deporte es hablar de inversión social para Colombia”, señaló el dirigente, quien recordó que la Constitución reconoce el derecho a la práctica deportiva y establece el deporte y la recreación como parte de la educación y del gasto público social.

Ciro Solano pidió fortalecer el apoyo a los deportistas

El presidente del COC también destacó la necesidad de que el programa Deportista Apoyado continúe creciendo para brindar mejores condiciones a los representantes nacionales. “Necesitamos que el programa Deportista Apoyado siga creciendo, porque es una de las herramientas fundamentales para que nuestros atletas tengan la tranquilidad y las condiciones necesarias para prepararse adecuadamente y competir al más alto nivel”, afirmó.

Por su parte, la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, destacó el esfuerzo detrás de cada deportista y aseguró que Colombia cuenta con atletas capaces de competir al más alto nivel de la región. “Ustedes representan a Colombia. Representan a un país que tiene talento, que sabe competir, que no se rinde y que ha demostrado, una y otra vez, que puede estar entre los mejores de nuestra región”, manifestó.

Uno de los momentos más emotivos estuvo protagonizado por Ángel Barajas, subcampeón olímpico en la barra fija, quien recibió la bandera con orgullo y responsabilidad. El gimnasta aseguró que el pabellón no solo representa a Colombia, sino también “cada esfuerzo, cada entrenamiento y cada sueño” de los atletas que harán parte de la delegación nacional.

Colombia buscará protagonismo en Santa Fe 2026

La ceremonia contó con la presencia de 30 atletas colombianos, mientras que la delegación completa estará integrada por 415 deportistas: 210 mujeres y 205 hombres. Todos ellos afrontarán el reto de mantener a Colombia entre las principales potencias deportivas de Suramérica.

El país llegará a Santa Fe 2026 después de haber terminado como subcampeón en los Juegos Suramericanos de Rosario 2022. El antecedente más exitoso, sin embargo, se remonta a Cochabamba 2018, cuando Colombia se quedó con el título general tras superar a Brasil con una cosecha de 94 medallas de oro, 74 de plata y 71 de bronce, para un total de 239 preseas.

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Con una delegación numerosa y varios de sus principales referentes deportivos, Colombia afrontará desde el próximo 12 de septiembre el desafío de volver a ser protagonista en los Juegos Suramericanos. La bandera ya está en manos de sus atletas y ahora comienza el camino para intentar llevarla nuevamente a lo más alto del podio.

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