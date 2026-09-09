Liverpool vs Atlético, en vivo: ¡Simeone sorprende y pone a Julián Álvarez como titular!
Sigue el estreno del equipo de Simeone en Anfield por la jornada 1 de la Liga de Campeones
Alineaciones del Liverpool vs Atlético de Madrid, al momento
Tenemos los onces confirmados para esta noche mágica en Anfield, con una sorpresa: Simeone pone de titular a Julián Álvarez.
LIVERPOOL: Alisson, Arújo, Jáquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Wirtz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola e Isak
ATLÉTICO: Oblak, Llorente, Pubill, Romero, Hancko, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Kang-in Lee y Julián Álvarez.
¿A qué hora juegan Liverpool vs Atlético de Madrid hoy 9 de septiembre en Champions League 2026?
El partido forma parte de la segunda ventana de juegos de este miércoles 9 de septiembre. Dará inicio en punto de las 20:00 tiempo de Inglaterra, 13:00 de la CDMX.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League 2026?
El partido entre el Atleti y el Liverpool este miércoles lo puedes seguir en directo en territorio mexicano por FOX One, mientras que ESPN transmite en Centro y Sudamérica.
El Atlético debuta en la Champions en Anfield ante el Liverpool
Segundo día de la Champions y tenemos uno de los partidos más atractivos de la primera jornada, con el Atlético de Madrid visitando Anfield para medirse al Liverpool. Dos equipos que han sido animadores de la Champions en los últimos años, pero que iniciaron la temporada en medio de aguas turbulentas.
En el Atleti, el Caso Julián Álvarez, quien externó su deseo de salir, pero no se cerró el pase al Barcelona, tiene al equipo de Simeone en una situación tensa en el vestidor y los resultados no han acompañado a los colchoneros, ya que solo tienen 7 puntos a cinco del líder Barça, en LaLiga, donde fueron goleados el fin de semana.
El Liverpool inicia una nueva era con Andoni Iraola como entrenador. Solo ganaron uno de sus primeros tres juegos en la Premier, por lo que buscan encontrar el rumbo en su estreno en la Champions.
Sigue en directo las acciones de este partido minuto a minuto online por Claro Sports.