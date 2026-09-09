Liverpool vs Atlético, en vivo: ¡Simeone sorprende y pone a Julián Álvarez como titular!

El Atlético debuta en la Champions en Anfield ante el Liverpool

Segundo día de la Champions y tenemos uno de los partidos más atractivos de la primera jornada, con el Atlético de Madrid visitando Anfield para medirse al Liverpool. Dos equipos que han sido animadores de la Champions en los últimos años, pero que iniciaron la temporada en medio de aguas turbulentas.

En el Atleti, el Caso Julián Álvarez, quien externó su deseo de salir, pero no se cerró el pase al Barcelona, tiene al equipo de Simeone en una situación tensa en el vestidor y los resultados no han acompañado a los colchoneros, ya que solo tienen 7 puntos a cinco del líder Barça, en LaLiga, donde fueron goleados el fin de semana.

El Liverpool inicia una nueva era con Andoni Iraola como entrenador. Solo ganaron uno de sus primeros tres juegos en la Premier, por lo que buscan encontrar el rumbo en su estreno en la Champions.

Sigue en directo las acciones de este partido minuto a minuto online por Claro Sports.