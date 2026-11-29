San Francisco busca consolidar su liderato divisional ante los vigentes campeones del Super Bowl, que pelean por un lugar en los Playoffs

Seahawks vs 49ers, en vivo | Claro Sports

Los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la Semana 12 de la NFL 2026 en el Levi’s Stadium. El conjunto de California, líder de la División Oeste de la Conferencia Nacional con marca de 9-1, afronta el compromiso con Mac Jones como quarterback titular ante la ausencia por lesión de Brock Purdy, mientras que Seattle (6-4) recupera a Sam Darnold en su búsqueda de un boleto a la postemporada. A continuación, te presentamos las estadísticas, el desempeño individual de los jugadores y los números colectivos de este enfrentamiento divisional.