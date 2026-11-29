Atlanta acordó la salida del quarterback y tendría a Daniel Jones entre sus opciones, mientras Michael Penix Jr. se mantiene como titular

Tua Tagovailoa, liberado por Atlanta Falcons | Brett Davis-Imagn Images

La etapa de Tua Tagovailoa con los Atlanta Falcons llegó a su fin después de ocho meses y una sola aparición durante la temporada 2026 de la NFL. La franquicia anunció este sábado que llegó a un acuerdo con el quarterback para terminar su relación contractual, una decisión que deja al exjugador de los Miami Dolphins en busca de un nuevo equipo y que podría abrirle la puerta a Atlanta para incorporar a otro mariscal de campo de cara a 2027.

Tagovailoa había firmado en marzo un contrato por un año y 1.215 millones de dólares con la intención de competir por la titularidad. Sin embargo, una lesión en el oblicuo durante la semana previa al inicio de la temporada modificó los planes de la organización, que recurrió a Cooper Rush durante los primeros dos encuentros antes de entregarle la ofensiva a Michael Penix Jr.

“Tua llegó a Atlanta para competir y se condujo con carácter y amabilidad durante todo su tiempo aquí. Después de conversar con los representantes de Tua, consideramos que este era el mejor camino a seguir. Le deseamos a Tua y a su familia lo mejor”, expresó Ian Cunningham, gerente general de los Falcons, mediante un comunicado.

¿Qué sigue para Tua Tagovailoa tras su salida de Atlanta?

El quarterback de 28 años entrará en el sistema de ‘waivers’ de la NFL, por lo que las demás franquicias tendrán la posibilidad de reclamar su contrato. En caso de que ningún equipo solicite sus servicios, Tagovailoa se convertirá en agente libre y podrá negociar su incorporación con cualquier organización.

El mariscal de campo se despidió de los Falcons a través de sus redes sociales, donde agradeció la oportunidad de formar parte de la franquicia.

“Gracias a los Atlanta Falcons por permitirme ser parte de una organización tan especial. Mi familia y yo disfrutamos nuestro tiempo aquí. Estoy agradecido con Arthur Blank, Matt Ryan, Ian Cunningham, Kevin Stefanski, Tommy Rees, Alex Van Pelt, mis compañeros, entrenadores, personal y aficionados por la oportunidad. Siempre estaré agradecido de haber sido un Falcon”.

La única participación de Tagovailoa con Atlanta se produjo en la Semana 5, durante la derrota por 30-23 en tiempo extra ante los Baltimore Ravens. El quarterback ingresó en el último cuarto tras una lesión en las costillas de Penix Jr. y completó dos de tres pases para 34 yardas, además de sufrir una intercepción de Kyle Hamilton que puso fin al encuentro.

Tua buscará continuar su carrera en la NFL después de haber disputado sus primeras seis temporadas con los Miami Dolphins, equipo que lo seleccionó con la quinta posición global del Draft de 2020. En 2023 consiguió su convocatoria al Pro Bowl tras registrar 4,624 yardas y 29 pases de anotación, además de conducir a Miami a los playoffs con un balance de 11-6.

¿Daniel Jones, el próximo quarterback de los Atlanta Falcons?

La salida de Tagovailoa podría formar parte de los movimientos de Atlanta para definir el futuro de su posición de quarterback. De acuerdo con Mike Florio, de Pro Football Talk, los Falcons se encuentran entre los equipos interesados en incorporar a Daniel Jones, quien fue liberado por los Indianapolis Colts el pasado 20 de noviembre.

Según el reporte, Jones contempla la posibilidad de incorporarse a una franquicia antes de que concluya la temporada para comenzar a trabajar con miras a 2027. Entre sus alternativas también aparecen los Arizona Cardinals y los New York Jets, así como la opción de integrarse a un equipo con aspiraciones de playoffs en calidad de suplente. Su decisión podría conocerse el próximo lunes.

Jones comenzó su trayectoria en la NFL con los New York Giants, donde acumuló 14,582 yardas, 70 pases de anotación y 47 intercepciones durante seis temporadas. Posteriormente se incorporó a Indianapolis en 2025 y condujo al equipo a un récord de 8-2 antes de sufrir una rotura del tendón de Aquiles en la Semana 14.

Pese a la lesión, los Colts le otorgaron una extensión de contrato por dos años y 88 millones de dólares en marzo. Sin embargo, su regreso a los emparrillados estuvo acompañado de 13 intercepciones y cinco balones sueltos, tres de ellos perdidos, antes de que la organización decidiera prescindir de sus servicios tras comenzar la campaña con un registro de 3-8.

¿Qué pasará con Michael Penix Jr. en Atlanta?

Por el momento, Michael Penix Jr. se mantiene como el quarterback titular de los Falcons. Andy Dalton ocupará el puesto de suplente para el encuentro de este domingo ante los Minnesota Vikings, mientras que el novato Jack Strand estará disponible como tercera opción.

Atlanta atraviesa una racha de tres derrotas consecutivas y se encuentra a dos juegos de los Carolina Panthers en la lucha por el liderato de la NFC Sur, sin contar con el criterio de desempate a su favor. El funcionamiento de la ofensiva ha generado cuestionamientos sobre la continuidad de Penix Jr. como responsable de dirigir al equipo a largo plazo.

“No puedo decir que esté satisfecho con el momento de nadie. Todos nosotros, incluido yo, tenemos mucho trabajo por hacer”, declaró Kevin Stefanski durante la semana al ser cuestionado sobre el rendimiento de su quarterback.

Con siete partidos por disputar en la temporada regular, Penix Jr. tendrá la oportunidad de respaldar su continuidad como titular de los Falcons rumbo a 2027. Mientras tanto, la salida de Tagovailoa y el posible interés en Daniel Jones colocan nuevamente a la posición de quarterback entre las decisiones que deberá tomar la organización durante los próximos meses.