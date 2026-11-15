Mirra Andreeva, la campeona del WTA Finals más joven desde maria Sharapova en 2004

Vence por segunda vez en Indian Wells a Elina Svitolina para coronarse en el último torneo de la temporada

Mirra Andreeva gana las WTA Finals 2026 | MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES VIA AFP

Nadie pudo con Mirra Andreeva en el WTA Finals que se disputó en Indian Wells. La tenista de 19 años concluyó la obra venciendo en sets seguidos a Elina Svitolina, 7-5 y 6-3, quien dio más pelea que en la primera ronda, pero no pudo ante el poderío de la jugadora, que mañana subirá al puesto número 2 del ranking de la WTA. Es además la jugadora más joven en ganar el WTA Finals desde que Maria Sharapova lo hiciera en 2004.

Andreeva termina el torneo sin perder un set. Desde 2003, año que se estableció el formato de round robin para la fase inicial, solo Serena Williams (2012) e Iga Swiatek (2023) habían ganado todos los sets jugados en el WTA Finals. La tenista nacida en Krasnoyarsk se llevó el torneo en su primera aparición, algo que solo dos leyendas habían conseguido: Chris Evert en 1972 y Serena Williams en 2001.

Fue una final mucho más disputada que el partido de la primera ronda entre estas tenistas, en el que Andreeva solo dejó cuatro games (6-4, 6-0). Fue parejo en la primera manga, en el que Svitolina trató de estar en el partido y llegó a dejar el juego 5-5, pero el cierre del primer set terminó siendo un punto de inflexión.

La tensión de este duelo Rusia vs Ucrania se vivió desde el inicio, al no haber saludo, y al final, en el que Andreeva fue la única que mencionó a su rival en los discursos tras la premiación.

“Gracias a mi equipo que me hace trabajar cuando hay veces que no quiero”, dijo Andreeva, en palabras retomadas por el LA Times. “Me gustaría agradecer a mi misma, por siempre hacer el trabajo, por siempre creer en mi misma, por tener el compromiso conmigo misma”.

“Di todo de mí, todo el trabajo para estar en el último partido de la temporada. Me da inspiración para regresar a la pretemporada y dar lo mejor de mí”, declaró Svitolina.

Andreeva logra su quinta victoria ante rivales rankeadas en el Top 10 en esta temporada. Además del título y el número 2 del ranking ATP a partir del lunes, Andreeva se lleva más de 3 de los 10 millones dólares de la bolsa del torneo, además de un auto nuevo del principal sponsor.