¡Sueño en el Azteca! Isaac Alarcón anhela debutar con 49ers en NFL México 2026

Alfredo Gutiérrez aseguró que es una experiencia que después de tantos años sigue sin poder explicar

Alarcón sueña con que su familia lo vea en el Estadio Azteca con los 49ers | Imago7

El regreso de la NFL a México en 2026 coloca al Estadio Azteca como sede de un partido de temporada regular con los San Francisco 49ers. En ese escenario, Isaac Alarcón manifestó su intención de formar parte del equipo en ese encuentro y disputar el juego en la Ciudad de México. El liniero ofensivo mantiene actividad dentro de la organización y busca consolidarse en el roster.

Alarcón explicó que la posibilidad de jugar en su país representa un objetivo dentro de su carrera profesional. “Sí, pues mira, me motiva demasiado que vayamos a tener este partido en Ciudad de México”, declaró el jugador sobre el encuentro programado.

El mexicano detalló que visualiza ese momento como una meta personal. “Yo creo que eso no te lo puedo escribir, es el sueño, ¿no? A veces uno fantasea y mi fantasía y lo que le pido a Dios, mi oración, es que me pueda ver mi familia debutar”, señaló Alarcón.

El liniero también indicó que este partido podría representar su regreso a un juego oficial. “Tengo sin jugar un partido oficial desde el 2019; he jugado de pretemporada, pero no hay como este partido y eso me motiva mucho entrando esta temporada”, explicó.

Alfredo Gutiérrez asegura que estar con los 49ers en el Azteca es una experiencia inexplicable

Alfredo Gutiérrez, exjugador de los 49ers y actual embajador, ya vivió la experiencia de estar con el equipo en el Estadio Azteca. El mexicano recordó ese momento como parte de su trayectoria dentro del fútbol americano profesional.

El exjugador describió lo que representó ese encuentro en México. “Todavía se me pone la piel chinita… la gente gritando, el himno nacional, saber que estoy parado en el estadio, en Ciudad de México”, expresó Gutiérrez.

Gutiérrez también mencionó el significado personal de ese momento. “Estando en el equipo de 49ers, algo por lo que peleas durante toda tu vida. Luego en Ciudad de México, en mi país, con mi gente, mi familia estaba ahí”, agregó.

Finalmente, el exjugador resumió lo que vivió en su momento dentro del Azteca en el 2022. “Entonces, es una experiencia que hasta la fecha no puedo explicarla con una sola palabra”, afirmó sobre su paso por ese partido.

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