¡Alerta rumbo al Mundial! Quirarte critica a la afición tras abucheos ante Portugal

El exjugador del Tricolor expresó su tristeza por la actuación de los asistentes a la reinauguración del Azteca y pidió unión rumbo a la Copa del Mundo

La reinauguración del Estadio Azteca dejó más que fútbol. El partido amistoso entre México y Portugal estuvo marcado por los abucheos de un sector de la afición hacia el conjunto mexicano, una situación que generó reacciones inmediatas dentro del entorno del Tricolor. Fernando Quirarte, exjugador y referente del fútbol mexicano, expresó su preocupación por lo ocurrido en el Coloso de Santa Úrsula, al considerar que la relación entre la afición y el equipo nacional atraviesa un momento complicado a pocos meses del Mundial 2026.

El exdefensor reconoció que lo sucedido le provocó una fuerte sensación de tristeza. “Yo también estoy muy sorprendido… me dio mucha tristeza escuchar y ver lo que pasó”, señaló, en entrevista exclusiva en As por W, que no esperaba ese tipo de reacción en casa.

Quirarte también matizó que no fue todo el estadio, sino un sector específico el que protagonizó los abucheos, aunque le llamó la atención el cambio de actitud de los aficionados durante el encuentro. “Diez minutos antes estaban coreando el nombre de la Hormiga y después empezaron a echar oles para Portugal”, explicó.

Quirarte no se guardó nada contra la afición. | Imago7.

Además, hizo énfasis en el momento que vive la selección mexicana rumbo al Mundial. “Estamos a dos meses del Mundial… somos el país anfitrión y hoy no somos capaces de brindarle el apoyo a nuestra selección”. El exjugador también defendió el derecho de la afición a criticar, pero pidió no perder el enfoque. “Tendrán todo el derecho de criticar porque pagan un boleto… pero no entiendo por qué en estos momentos”.

Quirarte subrayó que el respaldo del público puede ser determinante en el rendimiento del equipo, especialmente en un Mundial como local. Recordó que jugar en el Estadio Azteca con la afición a favor siempre ha sido un factor clave para la selección. “Jugar de local en un Mundial con tu gente te motiva a dar un esfuerzo extra”.

Asimismo, señaló que el contexto del rival también debe considerarse, ya que México enfrentó a una selección de alto nivel. “Nos enfrentamos a una selección candidata a ser campeona del mundo”. Finalmente, hizo un llamado a la unidad rumbo al Mundial 2026. “Tenemos una selección buena, mala o regular, pero es nuestra selección”, concluyó, insistiendo en la necesidad de que la afición respalde al equipo en uno de los momentos más importantes para el fútbol mexicano.

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