Códigos de Free Fire hoy 31 de marzo 2026: ¿Cuáles son y cómo canjearlos?

Obtén estos códigos para obtener recompensas como fragmentos, tokens o tickets esenciales para mejorar la experiencia del videojuego

Cada día se liberan más códigos para obtener grandes recompensas | @freefirelatino

Free Fire sigue posicionándose como uno de los videojuegos móviles más exitosos a nivel global, impulsado por sus constantes actualizaciones de contenido y la entrega de recompensas gratuitas a sus usuarios. Este 31 de marzo, Garena lanzó nuevos códigos que permiten obtener skins, diamantes y otros artículos exclusivos dentro del juego, lo que ha despertado gran interés entre la comunidad.

Estos códigos promocionales representan una de las alternativas más sencillas para mejorar la experiencia dentro del battle royale, ya que brindan acceso a recompensas sin necesidad de gastar dinero. Sin embargo, su disponibilidad es limitada y suelen caducar en poco tiempo, por lo que es importante conocer cuáles están vigentes y cómo canjearlos de manera correcta.

Estos son los códigos de Free Fire hoy martes 31 de marzo de 2026

A continuación, te mostramos algunos de los códigos activos de Free Fire para este 31 de marzo de 2026, los cuales pueden otorgar recompensas como skins, cajas de botín, tickets y otros beneficios:

FFSGT7KNFQ2X

FPSTQ7MXNPY5

4N8M2XL9R1G3

H8YC4TN6VKQ9

FF6YH3BFD7VT

B1RK7C5ZL8YT

4ST1ZTBZBRP9

BR43FMAPYEZZ

UPQ7X5NMJ64V

S9QK2L6VP3MR

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

FZ5X1C7V9B2N

FT4E9Y5U1I3O

FP9O1I5U3Y2T

FM6N1B8V3C4X

FA3S7D5F1G9H

FK3J9H5G1F7D

FU1I5O3P7A9S

F7F9A3B2K6G8

FE2R8T6Y4U1I

Es fundamental tener en cuenta que estos códigos cuentan con una duración limitada y pueden dejar de estar disponibles en cualquier momento. Además, algunos pueden tener restricciones según la región o el número de usos permitidos.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire, conseguir skins y otras recompensas?

Canjear códigos en Free Fire es un proceso sencillo que solo toma unos minutos si sigues estos pasos:

Confirma y espera el mensaje de éxito Ingresa al sitio oficial de canje de recompensas de Free Fire Inicia sesión con tu cuenta vinculada (Facebook, Google, VK, etc.) Introduce el código en el campo correspondiente

Además de los códigos, Free Fire cuenta con otras opciones para obtener recompensas, como eventos temporales, misiones diarias y pases élite, lo que permite a los jugadores acceder a contenido exclusivo y mejorar su desempeño en cada partida sin necesidad de realizar compras.

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