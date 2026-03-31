Millonarios vs Fortaleza, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 14

El Embajador tiene una gran oportunidad de consolidarse dentro de los parciales clasificados ante un rival necesitado.

Millonarios y Fortaleza cierran la jornada 14.

¿A qué hora inicia Millonarios vs Fortaleza hoy, 30 de marzo de 2026?

Este partido se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a partir de las 8:30 p.m. de este lunes. Será el duelo con el que se cierre la jornada 14 del campeonato.

Alineaciones de Millonarios vs Fortaleza para la jornada 14, al momento

Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Jorge Arias; Sebastián Viveros, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Fortaleza: Michael Barrangán; Jonathan Marulanda, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Santiago Cuero; Ríchardson Rivas, Leonardo Pico, Kevin Balanta, Jhon Velásquez; Sebastián Herrera y Andrés Arroyo.

¿Dónde ver Millonarios vs Fortaleza en vivo? Canales de TV y streaming online

Este juego se va a poder ver por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. La manera de verlo por internet es con una cuenta activa en la plataforma de streaming de Win Play.

Te puede interesar