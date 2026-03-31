Irak y Bolivia ponen ambiente mundialista en Monterrey previo a la disputa del último boleto del Mundial 2026

La ciudad se partió en dos con el apoyo de la afición de ambas selecciones que sueñan con asistir a la Copa del Mundo

Como si fuera un Clásico Regio entre Rayados y Tigres, Monterrey se partió en dos la noche previa a conocer el último invitado al Mundial 2026, ya que las selecciones de Irak y Bolivia pusieron un ambiente digno de Copa del Mundo en la Sultana del Norte.

Por un lado, los bolivianos convirtieron el banderazo en una tradición y pintaron de verde el municipio de San Pedro Garza García, donde pintaron de verde las calles principales y el hotel de concentración del equipo sudamericano.

“Este grupo ya es una familia que va a dejar la vida por ustedes y vamos a clasificar al Mundial”, dijo el capitán Luis Haquín con el puño en lo alto, mientras caía la noche sobre el Cerro de la Silla.

Bolivia con banderas, bombos y cánticos motivaron a su equipo, quienes salieron del hotel de concentración para agradecer el apoyo y la presencia de más de 300 bolivianos que no ocultaron su sueño de poder asistir a un Mundial después de 32 años.

En el corazón de Monterrey se escuchó el rugido de los Leones de Mesopotamia, más de 200 aficionados que apoyan a la selección de Irak se congregaron en la Macroplaza para gritar en fake de su equipo.

Mientras el equipo entrenaba en el Centro Borrego de Monterrey, los aficionados iraquíes se subieron a monumentos, pararon el tráfico y alentaron a su equipo para motivarlos en el partido más importante de los últimos 40 años.

Si el sueño de Bolivia es añejo al no asistir a un mundial desde Estados Unidos 1994, el de Irak es aún mayor ya que solamente han asistido a la edición de México 1986 que se celebró hace 42 años.

Irak y Bolivia se medirán el martes 31 de marzo en el Gigante de Acero a las 21:00 horas por el último boleto al Mundial 2026, donde participarán por primera ocasión en la historia 48 selecciones.

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