Renata Zarazúa domina a Sloane Stephens, campeona de Grand Slam, en el Charleston Open

La mexicana firma una de las victorias más impactantes del torneo al imponerse en dos sets ante la campeona de Grand Slam. Su compatriota Giuliana Olmos se mete a cuartos de final en dobles femenil

Renata Zarazúa da un golpe de autoridad.

Renata Zarazúa llegó a Charleston sin reflectores, pero se fue de la cancha con todas las luces encima. La tenista mexicana firmó una de las actuaciones más contundentes del arranque del WTA 500 al imponerse con claridad en su debut, en un partido donde no solo ganó, sino que dominó de principio a fin por 6-2 y 6-0 a la estadounidense Sloane Stephens a la que ya le tiene tomada la medida, luego de superarla en el WTA de Auckland a inicio de año.

Desde el primer set, Zarazúa dejó claro que no estaba ahí para competir, sino para imponer condiciones. Con un juego agresivo desde el fondo de la cancha, precisión en sus golpes y una lectura impecable del partido, la mexicana neutralizó a su rival, una campeona de Grand Slam, que nunca logró encontrar respuestas ante el ritmo que le impuso la tricolor.

El marcador reflejó lo que se vio en la cancha: una diferencia amplia que terminó por convertirse en la victoria más abultada en lo que va del torneo. Zarazúa no soltó el control en ningún momento, mantuvo la concentración y cerró cada set con autoridad, sin permitir reacción alguna.

Más allá del resultado, el triunfo representa un golpe de confianza para la mexicana, que continúa consolidándose en el circuito y demostrando que puede competir ante jugadoras de alto nivel. Su desempeño en Charleston no solo le da un paso adelante en el torneo, sino que también envía un mensaje claro sobre su crecimiento competitivo.

El público respondió a su actuación, reconociendo la intensidad y la claridad con la que ejecutó cada punto. Zarazúa jugó con determinación, pero también con inteligencia, eligiendo bien los momentos para atacar y sosteniendo la ventaja cuando el partido lo exigía.

Con este resultado, la mexicana avanza en el torneo con impulso y se coloca como una de las protagonistas inesperadas en Charleston. Su siguiente compromiso será ante la también estadounidense Hailey Baptiste el próximo miércoles 1 de abril, en una nueva prueba, pero después de este debut, queda claro que Renata Zarazúa no está de paso: está lista para competir y dejar huella.

Giuliana Olmos avanza con autoridad en dobles a cuartos de final

Giuliana Olmos también tuvo un inicio sólido en el Abierto de Charleston 2026 al avanzar a los cuartos de final en la modalidad de dobles. La mexicana, junto a la japonesa Miyu Kato, superó sin complicaciones a la dupla estadounidense conformada por Ayana Akli e Ivana Corley con marcador de 6-2 y 6-2, en un partido que dominaron de principio a fin.

La pareja, sembrada como cuarta del torneo, mostró contundencia al concretar seis de doce oportunidades de quiebre y mantener un 69% de efectividad con su primer servicio. Con este resultado, Olmos busca recuperar sensaciones positivas en la temporada y tomar impulso en un torneo que se disputa sobre arcilla verde y reparte una bolsa cercana a los 2.5 millones de dólares.

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