Diego Mejía desafía las críticas tras caer ante América: “No sé si otro equipo generó las mismas posibilidades que nosotros”

El entrenador insistió en que San Luis no debe abandonar su identidad y señaló que el siguiente paso es encontrar consistencia durante los 90 minutos

Mejía espera que su escuadra ya pueda sumar triunfos | Reuters

Diego Mejía defendió el planteamiento del Atlético de San Luis después de la derrota 3-0 frente al América en la jornada 4 del Apertura 2026. El técnico consideró que el resultado no refleja lo ocurrido durante el primer tiempo y aseguró que su equipo generó opciones antes de que la expulsión cambiara el desarrollo del encuentro.

El entrenador reaccionó a las críticas sobre el estilo mostrado por su equipo y puso el foco en las oportunidades creadas antes del descanso. “Pegamos una al poste en el minuto 45… Tuvimos cuatro claras. Ellos tuvieron una llegada, un zurdazo, golazo. No sé si en el último año había venido un equipo y había generado las opciones de goles. Vino el San Diego, han venido equipos importantes en los últimos años. No sé si generaron las mismas posibilidades de nosotros”, explicó. Mejía insistió en que San Luis logró pisar el área rival con frecuencia y que el marcador parcial no correspondía con la cantidad de ocasiones producidas.

Para el estratega, el partido cambió cuando su equipo se quedó con 10 hombres durante la segunda mitad. “Al 65 tenemos uno menos. Es que hay que cambiar a los tres delanteros, no tiene caso”, señaló. A partir de ese momento, dijo, el plan preparado dejó de tener sentido porque la inferioridad numérica obligó a modificar posiciones y prioridades.

Mejía explicó que incluso con un hombre menos intentó mantener una estructura que permitiera seguir compitiendo. “Nosotros con 10 hombres hicimos un 5-3-1 y todavía pisamos tres veces el área del rival”, detalló. También sostuvo que hasta antes de la expulsión su equipo había jugado “de tú por tú” frente al América y había generado más ocasiones claras.

El técnico también habló sobre el mensaje que busca transmitir al plantel pese a que los resultados no han acompañado al equipo. “No dejar de creer”, respondió al explicar su postura. Mejía recordó que desde su llegada prometió construir un equipo capaz de dominar y competir en cualquier cancha, algo que considera presente en varios tramos de los partidos disputados. “Desde que llegué a este club lo dije. Vamos a ser un equipo que va a dominar a cualquier rival en donde sea y que va a ser valiente para jugar y me parece que en los partidos que hemos jugado, esas dos cosas aparecen en el equipo”.

“El equipo juega bien, la saca desde atrás, genera ocasiones de gol, es agresivo; después los resultados no se han dado”, agregó. Mejía reconoció que las circunstancias de las últimas jornadas han golpeado al Atlético de San Luis, pero aseguró que el camino pasa por mantener la idea, insistir en el trabajo y esperar que el rendimiento se traduzca en puntos.

Otro de los conceptos que colocó sobre la mesa fue la consistencia. “Consistencia es la palabra. Ser consistentes durante más tiempo en el partido”, expresó. El técnico señaló que no basta con dominar por lapsos ni con generar cuatro o cinco oportunidades por encuentro si el equipo no consigue mantener ese nivel durante todo el compromiso.

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Mejía cerró con una exigencia hacia el crecimiento del plantel. “No alcanza con 50 minutos. Tenemos que ser consistentes 90 minutos, 17 partidos, la liguilla para aspirar a lo que algún día este equipo pueda conseguir el campeonato”, sentenció. Para el entrenador, la derrota ante América deja como principal tarea sostener durante más tiempo el funcionamiento que, a su juicio, San Luis ya ha mostrado por momentos.

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