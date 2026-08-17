¡No hay amor! Thiago Mendes le niega el saludo a Neymar y revive viejos roces

El capitán del Vasco ignoró la mano del 10 de Santos antes del partido en São Januário, un gesto que recuperó una disputa nacida en Francia

Un saludo fallido antes del partido entre Vasco da Gama y Santos bastó para recuperar una rivalidad que parecía controlada. Thiago Mendes ignoró la mano que Neymar le extendió durante el protocolo previo, una escena que circuló de inmediato en redes sociales y volvió a colocar bajo los reflectores los enfrentamientos que ambos jugadores han protagonizado desde su etapa en el fútbol francés.

El episodio ocurrió este domingo 16 de agosto en el estadio São Januário, antes del encuentro correspondiente a la jornada 23 del Brasileirao. Neymar avanzaba por la fila para saludar a los futbolistas del Vasco cuando Thiago Mendes pasó de largo, por lo que el delantero quedó durante unos segundos con la mano en el aire.

El incómodo encuentro antes de Vasco vs Santos

La tensión continuó cuando ambos volvieron a encontrarse en el sorteo previo al silbatazo inicial. Como capitanes, intercambiaron los banderines de sus respectivos equipos frente a los árbitros, pero ninguno buscó estrechar la mano del otro después de cumplir con el protocolo. Las imágenes mostraron a Neymar sorprendido por el desplante, aunque el número 10 continuó su recorrido sin responder con otro gesto.

El ‘Peixe’ ganó 0-3 al Vasco da Gama | NELSON ALMEIDA / AFP

El conflicto previo no se trasladó de manera directa al desarrollo del encuentro. Neymar y Thiago Mendes coincidieron durante el partido, pero no protagonizaron una pelea ni otro enfrentamiento personal. El atacante del Santos tuvo discusiones con Paulo Henrique y Sosa durante el segundo tiempo, mientras el mediocampista del Vasco mantuvo su atención en el juego.

El resultado terminó por favorecer ampliamente al equipo visitante. Santos derrotó 3-0 al Vasco con goles de Gabigol, Willian Arão y Luan Peres, todos durante la segunda mitad. El triunfo permitió que el conjunto paulista alcanzara 25 puntos y saliera de la zona de descenso, mientras el cuadro de Río de Janeiro se quedó con 22 unidades. También representó la primera victoria como visitante del ‘Peixe’ en el campeonato.

La escena del saludo adquirió mayor relevancia por el ambiente que acompañó a Neymar en São Januário. Parte de la afición local utilizó máscaras con la imagen del delantero llorando para intentar provocarlo. El entorno del futbolista también reaccionó en redes sociales al desplante de Mendes, mientras la grabación continuaba acumulando reproducciones y comentarios después de la victoria santista.

Una rivalidad que comenzó en el fútbol francés

El origen de los problemas entre Neymar y Thiago Mendes se remonta a diciembre de 2020, cuando Paris Saint-Germain enfrentó al Olympique de Lyon en la Ligue 1. En el tiempo añadido, Mendes realizó una entrada por detrás sobre el entonces delantero del PSG y fue expulsado tras la revisión del VAR. Neymar abandonó el campo en camilla y entre lágrimas por una lesión en el tobillo izquierdo.

Aunque las primeras imágenes provocaron temor por una posible fractura, los estudios determinaron que Neymar había sufrido un esguince y no una lesión ósea. Thiago Mendes ofreció disculpas públicas y expresó su deseo de que su compatriota se recuperara pronto. Sin embargo, el padre del atacante cuestionó la violencia que recibía su hijo y publicó entonces la frase: “¿Hasta cuándo será culpa de la víctima?”.

El regreso de ambos al fútbol brasileño produjo un nuevo cruce el 26 de febrero de 2026. Santos venció 2-1 al Vasco en Vila Belmiro, con dos anotaciones de Neymar, pero el partido quedó marcado por una discusión después de una falta. Mendes y Neymar se encararon, tuvieron contacto frente a frente y recibieron tarjeta amarilla. El atacante aseguró después que su rival siempre intentaba aparentar dureza y lo llamó “idiota”, además de recordar la lesión sufrida en Francia.

Thiago Mendes presentó otra versión de aquel altercado. El mediocampista explicó que reclamó porque Neymar había mandado callar a la afición del Vasco durante su celebración. “Solo pedí un poco de respeto. Mandó callar a nuestra afición y vino a exigirme respeto”, señaló el jugador, quien también cuestionó el criterio del árbitro durante ese partido.

Cinco meses después, el saludo negado confirmó que las diferencias no han desaparecido. No hubo una confrontación durante el juego ni declaraciones posteriores que explicaran el gesto de Thiago Mendes, pero la secuencia dejó claro que la relación permanece distante. Santos se quedó con los tres puntos y Neymar respondió dentro del campo, mientras la imagen de su mano extendida abrió otro capítulo de una historia que comenzó hace casi seis años.

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