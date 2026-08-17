Golpe al Deportivo Cali: terremoto deja grietas y daños en su sede administrativa

El terremoto dejó grietas, daños en techos y caída de kioscos en la sede del Deportivo Cali, que espera el informe de expertos.

Sede del Cali está afectada | VizzorImage.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto también dejó importantes afectaciones en el Deportivo Cali. La sede administrativa Álex Gorayeb sufrió daños estructurales que llevaron al club a tomar una medida preventiva: cerrar las instalaciones mientras se determina si el inmueble cuenta con las condiciones necesarias para volver a ser utilizado.

El gerente del conjunto ‘Verdiblanco’, Felipe Restrepo, explicó al diario El País de Cali la situación que atraviesa actualmente la institución y confirmó que los empleados tuvieron que abandonar las oficinas debido a la magnitud de los daños. “La estructura sufrió muchísimo, la sede fue cerrada de manera preventiva para evitar situaciones lamentables”, señaló el directivo.

La decisión fue tomada luego de evidenciar afectaciones tanto en el exterior como en el interior de la sede. El principal objetivo fue proteger a los trabajadores mientras especialistas realizan una evaluación para determinar el estado real del inmueble y los pasos que deberá seguir el club.

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Preocupación en Deportivo Cali: el terremoto golpeó fuertemente su sede

Restrepo explicó que todavía no existe un diagnóstico definitivo sobre la seguridad de la sede. “No soy perito ni ingeniero para determinar si la sede como está es segura o no; lo que sí pudimos observar son grandes afectaciones y por eso concluimos que lo más prudente era clausurar la sede de manera preventiva, en estos momentos no tenemos oficinas”, afirmó.

Entre los daños identificados se encuentran grietas en la estructura, la caída de varios kioscos y afectaciones en los techos. “Hay grietas en la estructura, se cayeron varios kioskos y hay daños en los techos; estamos a la espera del informe de un perito para determinar los pasos a seguir”, explicó el gerente del Deportivo Cali.

Mientras se conoce el diagnóstico técnico, la institución tuvo que reorganizar temporalmente sus actividades administrativas. Algunos empleados continúan trabajando desde sus hogares, mientras que otros fueron trasladados a la sede deportiva de Pance para poder desarrollar sus labores. Esta última instalación, de acuerdo con la información entregada por el club, no presentó afectaciones de consideración y puede continuar siendo utilizada.

Deportivo Cali también se moviliza para ayudar a los damnificados

En medio de las dificultades que enfrenta por los daños en sus instalaciones, el Deportivo Cali también mantiene activo su compromiso con las comunidades afectadas por el terremoto. El técnico Rafael Dudamel y su esposa, Carolina Duque, emprendieron una campaña para recolectar medicamentos que serán destinados a Buenaventura, una de las zonas golpeadas por el sismo.

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“Solidaridad con toda Colombia, para todos los damnificados que para ellos estamos movilizándonos, trabajando y en este video quiero hacer una invitación a todos aquellos que deseen colaborar. Estamos comprando medicamentos que van a ser enviados a Buenaventura, con todo el corazón, con todo el entusiasmo, nos ponemos a disposición”, manifestó Dudamel.

El entrenador también explicó que la iniciativa busca reunir la mayor cantidad posible de medicamentos para enviarlos a las comunidades que los necesitan. Así, mientras el Deportivo Cali espera el informe de los expertos para conocer el futuro de su sede administrativa Álex Gorayeb, el club y algunos de sus integrantes también mantienen activa una campaña de solidaridad con las víctimas del terremoto.

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