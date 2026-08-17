Jorge Carrascal brilla con Flamengo: gol y asistencia en goleada ante Mirassol

El colombiano fue figura del Flamengo ante Mirassol con gol y asistencia. El colombiano sigue ganando protagonismo en el Brasileirao.

Jorge Carrascal, jugador de Flamengo (Mauro PIMENTEL / AFP).

Jorge Carrascal volvió a ser protagonista con Flamengo. El mediocampista colombiano tuvo una destacada actuación en la goleada 5-1 sobre Mirassol, por la fecha 23 del Brasileirao, al marcar un gol y entregar una asistencia en una noche en la que fue una de las figuras del conjunto de Río de Janeiro.

El colombiano abrió el marcador al minuto 22 luego de aprovechar un error defensivo de Mirassol. Carrascal recibió el pase de Gonzalo Plata dentro del área y, frente a la portería, definió para poner el 1-0 a favor de Flamengo y ratificar el buen momento que atraviesa desde su llegada al fútbol brasileño.

Carrascal estuvo cerca de ampliar la ventaja

Antes de finalizar el primer tiempo, Carrascal volvió a generar peligro. El volante recibió el balón en la mitad de la cancha y protagonizó una gran acción individual en la que dejó a tres rivales en el camino para quedar con el arco de Mirassol de frente.

Sin embargo, cuando se disponía a continuar su carrera hacia la portería, Denilson cometió una falta que frenó la acción. Los jugadores de Flamengo protestaron airadamente y pidieron la expulsión del futbolista de Mirassol, pero el árbitro decidió mostrarle únicamente la tarjeta amarilla.

Sufrió una dura falta y respondió con una asistencia

El comienzo del segundo tiempo tuvo otro momento de preocupación para Flamengo. Carrascal recibió una fuerte entrada que generó dudas sobre su continuidad en el partido. El colombiano quedó tendido sobre el terreno de juego y durante algunos instantes parecía que no podría seguir.

Pero la reacción del mediocampista fue la mejor posible. Carrascal continuó en el campo y poco después participó directamente en el segundo gol de Flamengo. El colombiano asistió a Luiz Araújo, quien aprovechó la oportunidad para ampliar la ventaja del equipo visitante.

Con el partido controlado, Flamengo siguió aumentando la diferencia. Pedro apareció para marcar el tercer tanto y posteriormente volvió a hacerse presente en el marcador para conseguir su doblete y poner el 4-0 a favor del conjunto carioca.

El quinto gol de Flamengo fue obra de Samuel Lino, completando una contundente goleada ante Mirassol. El equipo local consiguió descontar por intermedio de Joao Victor, pero no pudo evitar la derrota por 5-1 en su propio estadio.

Carrascal gana protagonismo en Flamengo

Con esta actuación, Jorge Carrascal suma un gol y una asistencia en los últimos dos partidos de Flamengo en el Brasileirao, en el comienzo de esta etapa posterior al Mundial 2026. El colombiano empieza a ganar protagonismo en el equipo y responde con actuaciones decisivas.

La victoria también le permite a Flamengo mantenerse en la pelea por el liderato del Brasileirao. El conjunto de Río de Janeiro llegó a 45 puntos y ocupa el segundo lugar, mientras que Palmeiras continúa en la cima con 48 unidades. La actuación de Carrascal vuelve a ser una buena noticia para el equipo y para el colombiano, que busca consolidarse como una pieza importante en el campeonato brasileño.

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