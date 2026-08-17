Sin colores ni rivalidades: hinchas de otros equipos apoyan la donación humanitaria de Santa Fe

Independiente Santa Fe recolecta donaciones para víctimas del terremoto en Colombia, logrando 48 toneladas de ayuda solidaria.

Campaña de recolección de ayudas de Santa Fe | X oficial @SantaFe

El mundo del fútbol colombiano sigue en modo solidaridad por todo lo que viene aconteciendo por el terremoto que hubo en el país hace unos días. Varios equipos han desplegado campañas para recolectar ayudas para las personas damnificadas, incluido Independiente Santa Fe.

Si bien el ‘León’ ya juega de nuevo este miércoles 19 de agosto ante River Plate la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, los jugadores están activos en la recolección de donaciones. En la Casa Cardenal el club bogotano viene recibiendo todos los suministros que los hinchas han traído.

Más allá de eso, por medio de sus redes sociales, el combinado ‘Albirrojo’ compartió un momento poco usual en el ámbito local, pero que esta tragedia ha hecho que algunas cosas queden a un lado. En una publicación se evidencia que seguidores de Millonarios y América de Cali fueron e hicieron donaciones a ese centro de acopio en las últimas horas.

Acciones que sirven como reflexión

“Más allá de los colores, está la solidaridad. Un mismo corazón, una misma causa“, es parte del texto que acompaña ese posteo del conjunto ‘Cardenal’. Además, más temprano la propia institución reportó que ha recaudado 48 toneladas de donaciones y que la meta es llegar a 100.

Más allá de los colores, está la solidaridad ❤️‍🩹 Un mismo corazón, una misma causa.



Gracias a todos los que se han sumado con sus aportes para los afectados por el terremoto 🥹



Recuerden que estaremos hasta las 8:00 p.m. en la Sede Principal de Casa Cardenal (Calle 64A # 50B -… pic.twitter.com/KtJfYy8T7T — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 16, 2026

Sin duda alguna la campaña está siendo bien acogida no solo por su fanaticada, sino que también por parte de las personas que quieren dar su granito de arena independientemente de cualquier cosa. Tenga presente que lo que más se está recaudando allí son alimentos no perecederos, agua e implementos como linternas.

Por último, más allá de buscar el triunfo este miércoles, en otro acto de solidaridad Santa Fe va a donar parte de las ganancias de taquilla para los damnificados. Se espera que El Campín esté lleno ese día y que se pueda hacer una importante ayuda también en ese sentido.

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