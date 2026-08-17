Almada respalda a los juveniles del América y confía en el crecimiento de Raphael Veiga

El Club América se mantuvo en la cima del torneo Apertura 2026 tras vencer 3-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Azteca

Almada presume la cantera del América y respalda a Veiga. Imago 7

América cerró la jornada 4 del Apertura 2026 con una victoria de 3-0 sobre Atlético de San Luis en el Estadio Azteca, resultado que permitió a las Águilas mantenerse en la cima de la clasificación con 10 puntos. Guillermo Almada aprovechó el compromiso para realizar varias modificaciones en su alineación y dar minutos a futbolistas jóvenes, una apuesta que tuvo respuesta tanto en el marcador como en el funcionamiento colectivo.

El entrenador uruguayo destacó especialmente la actuación de los jugadores con menor participación. Aunque reiteró que la directiva todavía busca completar algunas posiciones del plantel, dejó claro que existe conformidad con el grupo actual. “No, ya lo he dicho, estamos muy conformes con el plantel que tenemos. En algunas posiciones no pudimos rotar porque sus características, más allá del buen momento, se hacen difíciles de suplantar. Son características que nos faltan, queremos completar, más allá de que estemos conformes”, explicó en conferencia de prensa.

Para Almada, la aparición de los jóvenes amplía las alternativas en medio de un calendario que obliga a repartir esfuerzos. América comenzó el partido con varios elementos que no suelen integrar el once habitual, entre ellos Fernando Tapia, Emilio Lara, Miguel Vázquez, Ícaro Da Conceição y Diego Arriaga, además de Óscar Perea. “Estamos satisfechos con los jugadores. Los juveniles dieron un paso al frente, aprovechan sus oportunidades y eso nos brinda soluciones a la hora de tomar decisiones”, agregó.

Almada aclara el supuesto regaño a Raphael Veiga

Otro de los temas abordados fue la conversación que sostuvo días atrás con Raphael Veiga y que había sido interpretada como un regaño al brasileño. Almada rechazó esa versión y explicó que se trató de una corrección táctica realizada en voz alta por el contexto del entrenamiento o del partido. “No fue regaño. El problema es que a veces se sacan imágenes de contexto. Yo le hice una corrección, se me hizo oportuna y él me respondió en voz alta para escuchar”, detalló.

Veiga respondió dentro del terreno de juego al abrir el marcador al minuto 26 con un disparo desde fuera del área. El brasileño aprovechó una acción iniciada por Alan Cervantes para marcar el primero de una noche que posteriormente completaron Óscar Perea y Diego Arriaga. “Raphael es un muchacho con mucho talento. Estoy convencido de que nos puede brindar mucho en lo colectivo. Hoy, felizmente, tuvo una aparición, abrió el marcador y nos brindó un poco de estabilidad”, señaló Almada.

El técnico también destacó la forma en que Veiga ha trabajado desde la pretemporada y su deseo de consolidarse dentro del club. “Tenemos que buscar la mejor versión de él. Está entrenando bien, está con buen ritmo, hizo una pretemporada dura, quiere sobresalir en el club, va por el buen camino. Tenemos esperanza en él, que sea una de esas soluciones futbolísticas que necesitamos”, añadió.

Los jóvenes elevan la competencia interna

La respuesta del cuadro alternativo dejó otra conclusión para el entrenador: la competencia interna comienza a crecer. La actuación de Diego Arriaga fue uno de los principales ejemplos, ya que participó en la jugada del segundo gol y posteriormente marcó el tercero, que representó su primera anotación en Primera División. Óscar Perea también aprovechó su oportunidad para firmar el 2-0 poco después de la expulsión de Robson Bambu.

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Para Almada, contar con más futbolistas en buen nivel hace más compleja la elección del once inicial, pero también fortalece al equipo en una temporada con Liga MX y Leagues Cup. El estratega considera fundamental disponer de jugadores capaces de responder cuando sea necesario refrescar el plantel o administrar cargas. El uruguayo también atribuyó la mejoría de futbolistas como Kevin Álvarez y Alan Cervantes a la continuidad en los entrenamientos y a la confianza. Evitar interrupciones por lesiones les permite mantener ritmo e intensidad, aunque Almada insistió en que su principal preocupación sigue siendo el rendimiento colectivo por encima de los nombres individuales.

El triunfo ante San Luis confirmó el buen arranque del América. Fernando Tapia debutó en Primera División y terminó con el arco en cero, mientras los juveniles volvieron a ofrecer soluciones. Con 10 puntos después de cuatro jornadas, las Águilas permanecen como líderes y comienzan a encontrar mayor profundidad dentro de una plantilla que, para Almada, todavía tiene margen de crecimiento.

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