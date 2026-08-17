Sin récord, pero con oro: Armand Duplantis conquista el Campeonato Europeo de Atletismo

El sueco se impuso a Emmanouil Karalis y Baptiste Thiery, y decidió no buscar un nuevo récord mundial tras asegurar el oro

El sueco sigue triunfando en su disciplina | Reuters

Armand Duplantis volvió a colocarse en lo más alto del podio continental al conquistar el oro en salto con garrocha durante el Campeonato Europeo de Atletismo de Birmingham 2026. El sueco fue el único competidor capaz de superar los 6.15 metros y cerró la jornada final del certamen con su cuarto título europeo consecutivo.

Duplantis se impuso por delante del griego Emmanouil Karalis, quien terminó con 6.00 metros, mientras que el francés Baptiste Thiery se quedó con el bronce gracias a un registro de 5.85. El campeón resolvió el concurso sin necesidad de buscar una nueva plusmarca mundial, pese a que el público esperaba otro intento después de que él mismo ha elevado el récord hasta los 6.31 metros.

“Otra medalla más, no puedo quejarme”, declaró el también triple campeón mundial después de asegurar el título. El sueco decidió no prolongar su participación una vez que garantizó la victoria y explicó que el resultado era suficiente para cerrar su paso por Birmingham.

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“Estoy feliz por irme con la victoria y eso fue suficiente por hoy. Realmente disfruté esta semana (…) Es la cuarta medalla de oro consecutiva, lo que es realmente una locura”, añadió. Con este resultado, Duplantis amplió una racha en el Europeo que comenzó en Berlín 2018, torneo en el que se presentó ante el escenario internacional con un salto por encima de los seis metros.

La final tuvo a Karalis como principal rival. Ambos llegaron sin fallos a los seis metros y superaron esa altura en su segundo intento. A partir de ahí, Duplantis elevó el listón y respondió con saltos sobre 6.10 y 6.15 metros, este último convertido en récord de los campeonatos. El griego falló en 6.10, 6.15 y después en 6.20, lo que terminó por definir las posiciones.

El sueco sigue triunfando en su disciplina | Reuters

El oro también significó una respuesta después de una temporada en la que Duplantis había sufrido dos derrotas. La primera llegó en Estocolmo, donde terminó segundo con 5.80 metros después de 40 victorias consecutivas. La segunda ocurrió en Londres, cuando decidió abandonar el concurso por molestias en el muslo izquierdo después de superar 5.95.

Antes de Birmingham, el sueco no había vuelto a competir desde aquella cita en Londres. Su regreso se produjo durante la clasificación del Europeo, donde superó 5.60 metros para instalarse en la final. Ya en la pelea por las medallas, volvió a controlar las alturas decisivas y recuperó el primer lugar ante uno de los rivales que más presión le había generado durante la temporada.

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La jornada también dejó otro resultado para el atletismo europeo con Amy Hunt, quien cerró su participación con un cuarto oro continental en esta edición. Birmingham bajó así el telón con Duplantis nuevamente como campeón de la garrocha, sin récord mundial esta vez, pero con otra medalla que amplía su dominio en un torneo que ya ha ganado cuatro veces consecutivas.

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