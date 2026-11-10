¿Qué necesita Medellín para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

¿Puede quedar eliminado el DIM? Medellín tiene 29 puntos y estas son sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Esto es lo que necesita Medellín para clasificar | VizzorImage.

La Liga BetPlay entra en su recta final y la emoción se mantiene hasta la última jornada del todos contra todos. Con cinco equipos que ya aseguraron su presencia en los cuadrangulares semifinales, todavía quedan tres cupos disponibles para la siguiente fase del campeonato, una disputa en la que varios clubes llegan con posibilidades matemáticas. Entre ellos aparece Independiente Medellín, que depende de sí mismo para conseguir la clasificación.

El conjunto antioqueño ocupa actualmente la sexta posición de la tabla con 29 puntos y una diferencia de gol de +3. Por eso, llega a la fecha 19 con un panorama favorable, pues sabe que un resultado positivo le permitirá sellar su presencia entre los ocho mejores del campeonato sin depender de lo que suceda en otros estadios.

¿Qué necesita Independiente Medellín para clasificar a los cuadrangulares?

El Poderoso tendrá que enfrentar a Águilas Doradas en la última jornada del todos contra todos, un compromiso que será determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Aunque el conjunto dorado también conserva opciones de avanzar, el DIM tiene la ventaja de llegar con una mayor cantidad de puntos y depender exclusivamente de su resultado.

Un empate será suficiente para que Independiente Medellín asegure su clasificación, pues llegaría a 30 unidades y evitaría quedar por debajo de varios de sus perseguidores. Millonarios, Once Caldas y Cúcuta Deportivo podrían alcanzar esa misma cantidad de puntos, pero el conjunto antioqueño cuenta con una diferencia de gol que le favorece frente al equipo motilón.

¿Puede clasificar el Medellín perdiendo ante Águilas Doradas?

El panorama también contempla la posibilidad de que el equipo dirigido por Alejandro Restrepo sufra una derrota en la última fecha. En ese escenario, el DIM tendría que estar pendiente de los resultados de sus rivales directos, ya que su clasificación dejaría de depender únicamente de lo que haga en el terreno de juego.

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De acuerdo con las posibilidades matemáticas, Medellín podría avanzar incluso perdiendo, siempre y cuando no ganen dos de estos cuatro equipos: Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo. Por eso, aunque tiene margen de maniobra, el objetivo será sumar frente a Águilas Doradas y evitar cualquier complicación.

Así está la pelea por los últimos cupos de la Liga BetPlay

La última jornada también tendrá como protagonistas a otros equipos que buscan meterse entre los ocho mejores. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe ya tienen asegurada su presencia en los cuadrangulares semifinales.

Además de Medellín, seis equipos mantienen posibilidades de quedarse con los últimos tres lugares, por lo que la fecha 19 promete emociones hasta el último minuto. La Dimayor deberá confirmar la programación de los compromisos, que serán decisivos para conocer a los ocho clasificados y definir los grupos de la siguiente instancia del campeonato.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Posición Equipo PJ PTS DIF 1 Atlético Nacional 18 39 +20 2 América de Cali 18 36 +19 3 Deportivo Cali 18 34 +16 4 Atlético Bucaramanga 18 32 +13 5 Santa Fe 18 31 +10 6 Independiente Medellín 18 29 +3 7 Millonarios 18 27 +9 8 Once Caldas 18 27 +4 9 Deportes Tolima 18 26 +2 10 Águilas Doradas 18 25 1 11 Cúcuta Deportivo 18 24 -7 12 Llaneros 18 23 -3 13 Internacional de Bogotá 18 20 -3 14 Junior 18 19 -2 15 Boyacá Chicó 18 19 -14 16 Alianza 18 18 -13 17 Deportivo Pereira 18 17 -10 18 Deportivo Pasto 18 15 -16 19 Jaguares de Córdoba 18 13 -18 20 Fortaleza 18 12 -11

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