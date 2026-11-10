¿Qué necesita Millonarios para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El Embajador depende de sí mismo para ingresar, pero deberá esfumar fantasmas del pasado en un duelo clave ante Alianza.

Millonarios en la Liga BetPlay 2026-II | Vizzor

Aunque lleva una ventaja importante, Millonarios postergó su clasificación a la última fecha y corre un riesgo latente de quedarse por fuera. Se enredó matemáticamente y pasó de estar en un lote cómodo a verse en la obligación de defender su casilla en la cola. A falta de los cotejos confirmados para la penúltima fecha, cerró en la séptima colocación de la tabla con 27 unidades.

Los tres partidos sin ganar, justo en el epílogo del campeonato, dejaron al Embajador aferrado a la calculadora para finiquitar su ingreso a la fase semifinal. Lo que parecía ser un boleto “sencillo”, terminó desatando un mar de nervios para los hinchas del cuadro capitalino. Es obligación, como siempre, ingresar a la pelea por el título y salvar un año que hasta ahora es para el olvido.

La última esperanza de título para Millonarios es el campeonato liguero del segundo semestre. Ya vivió un papelón en Copa por su salida a manos de Barranquilla en los octavos de final, recordando además su pronta eliminación del primer semestre liguero y su desliz en Copa Sudamericana, cayendo a manos de O’Higgins cuando todas las apuestas se inclinaban a su favor. Para la última fecha de local ante Alianza, la escuadra de Alberto Gamero depende de sí mismo.

Para no repetir lo de otros campeonatos, el local tendrá la obligación de arrasar ante un Alianza sin chances en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, el próximo sábado 14 de noviembre a las 3:30 p.m. (hora COL). ¿La buena noticia? Depende de sí mismo. ¿La no tan favorecedora? Depende de sí mismo. Así suene paradójico.

Las cuentas de Millonarios:

Si gana: clasifica sin contratiempos a la fase cuadrangular semifinal de la Liga BetPlay 2026-II.

clasifica sin contratiempos a la fase cuadrangular semifinal de la Liga BetPlay 2026-II. Si empata: corre un riesgo grande, pero depende de los siguientes hechos: que Once Caldas no le gane a Atlético Nacional, que le Deportes Tolima no venza a Deportivo Cali y que Águilas Doradas no derrote a Independiente Medellín.

corre un riesgo grande, pero depende de los siguientes hechos: que Once Caldas no le gane a Atlético Nacional, que le Deportes Tolima no venza a Deportivo Cali y que Águilas Doradas no derrote a Independiente Medellín. Si pierde: queda muy expuesto y frágil ante sus rivales directos. Con un empate, Once Caldas lo superaría. Tolima y Águilas Doradas también escalarían al Embajador si ganan sus partidos. Respecto al Cúcuta, si vence a Jaguares, hay una lejana posibilidad respecto a la diferencia de gol de ambos equipos (+9 para Millonarios y -7 para el rojinegro).

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Posición Equipo PJ PTS DIF 1 Atlético Nacional 18 39 +20 2 América de Cali 18 36 +19 3 Deportivo Cali 18 34 +16 4 Atlético Bucaramanga 18 32 +13 5 Santa Fe 18 31 +10 6 Independiente Medellín 18 29 +3 7 Millonarios 18 27 +9 8 Once Caldas 18 27 +4 9 Deportes Tolima 18 26 +2 10 Águilas Doradas 18 25 1 11 Cúcuta Deportivo 18 24 -7 12 Llaneros 18 23 -3 13 Internacional de Bogotá 18 20 -3 14 Junior 18 19 -2 15 Boyacá Chicó 18 19 -14 16 Alianza 18 18 -13 17 Deportivo Pereira 18 17 -10 18 Deportivo Pasto 18 15 -16 19 Jaguares de Córdoba 18 13 -18 20 Fortaleza 18 12 -11

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