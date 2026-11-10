Eduardo Méndez y Franco Fagúndez ilusionan a la hinchada con la continuidad del uruguayo en Santa Fe

El delantero llegó al ‘Primer Campeón’ en enero del presente año sin opción de compra desde Santos Laguna de México.

Frango Fagúndez en Santa Fe/ Vizzor.

Independiente Santa Fe apaciguó las críticas que habían fechas atrás. El cuadro ‘Cardenal’ venció 5-0 a Deportivo Pasto, en medio que el elenco nariñense llegó a Bogotá con una nómina juvenil ya que la profesional decidió no viajar por cuestiones económicas y que las directivas le adeuda varios salarios, no obstante Hugo Rodallega, Franco Fagúndez y compañía los respetaron jugando de tú a tú.

Precisamente hablando del uruguayo, es una de las preocupaciones más grandes que tiene la fanaticada ‘Cardenal’ para el próximo año, ya que el delantero inicialmente tiene contrato hasta diciembre del presente año, no obstante tanto el futbolista como el club ha mostrado su interés que el goleador permanezca por un par de temporadas más.

Sobre ese tema Eduardo Méndez, presidente de la institución, reveló recientemente en diálogo Win Sports que una oferta ya está en manos de los directivos de Santos Laguna, dueño de los derechos deportivos de Franco Fagúndez, y que en los próximos días esperan la respuesta para tener al ‘charrúa’ por lo menos para el 2027.

Desde hace un tiempo se conoció que el mismo futbolista de 26 años estaba liderando las conversaciones sobre su continuidad en Independiente Santa Fe, ya que su deseo no es el de regresar al fútbol mexicano, desea permanecer en el ‘Primer Campeón’, equipo en el que manifiesta que ha encontrado su lugar en su mundo y que se siente como en casa, de la mano con el cariño que ya le tiene la hinchada.

Pues bien, mientras las conversaciones entre Independiente Santa Fe, Fagúndez y Santos Laguna, el club se alista para el encare de la jornada 19 de la Liga BetPlay 2026-II, la última del todos contra todos, tras la goleada a Deportivo Pasto el ‘León’ se instaló anticipadamente en los cuadrangulares semifinales.

El club también tendrá que analizar las renovaciones de Daniel Torres, Hugo Rodallega, Emanuel Olivera, Christian Mafla, Alexis Zapata y varios jugadores más. Mientras tanto, en la próxima fase de la Liga Santa Fe peleará por llegar a la final y además un cupo a torneo internacional, parcialmente jugaría fase I previa de la Copa Sudamericana, buscará luchar por un cupo a Libertadores si no logra ser campeón.

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