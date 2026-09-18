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Lions 0-21 Bills en vivo la NFL 2026: Allen corre con suerte y amplía la ventaja de Buffalo

Publicado por Guillermo Herrera

Los Detroit Lions y Buffalo Bills se enfrentan este jueves en el partido que abre la Semana 2 de la temporada 2026 de la NFL

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Sigue el Lions vs Bills, en vivo | Claro Sports

Los Detroit Lions y Buffalo Bills se enfrentan este jueves en uno de los partidos que abren la Semana 2 de la temporada 2026 de la NFL. Ambas franquicias llegan después de comenzar la campaña con victoria: Detroit superó 31-30 a los New Orleans Saints, mientras que Buffalo derrotó 36-31 a los Houston Texans. Sigue aquí Lions vs Bills en vivo, con el resultado, marcador por cuartos, estadísticas, mejores jugadas y todos los detalles del partido al momento.

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