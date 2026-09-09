Liga Mayor ONEFA 2026: calendario, horarios y dónde ver en vivo los partidos de la semana 2

El fútbol americano colegial de México vive se segundo fin de semana de actividad. Conoce los días, horarios y canales de la Liga Mayor

Semana 2 de la Liga Mayor ONEFA 2026. | Imago 7

La Liga Mayor de la ONEFA continúa con la semana 2 de la temporada 2026, con seis partidos programados entre el viernes 11 y sábado 12 de septiembre. La jornada tendrá actividad en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Puebla, mientras Leones Anáhuac Cancún y Zorros CETYS tendrán su semana de descanso.

El inicio del calendario dejó a Auténticos Tigres, Borregos Puebla, Borregos CEM, Aztecas UDLAP, Borregos Monterrey, Pumas CU y Burros Blancos con marca de 1-0. Los siete buscarán mantenerse sin derrota durante una semana que incluye el duelo entre UNAM e IPN en el Estadio Olímpico Universitario.

La temporada 2026 cuenta con 14 equipos en la Conferencia de los 14 Grandes. Cada programa disputará nueve partidos durante 10 semanas, con una fecha de descanso. La competencia dividió a los participantes en dos sectores y cada conjunto enfrentará a seis rivales de su grupo, además de tres partidos cruzados.

MÁS INFORMACIÓN: El calendario completo de la ONEFA 2026

ONEFA 2026: ¿Qué partidos se juegan la semana 2?

La actividad comenzará el viernes 11 de septiembre a las 18:00 horas con tres partidos al mismo tiempo. Linces UVM visitará a Borregos Guadalajara en La Fortaleza, Auténticos Tigres enfrentará a Borregos Ciudad de México y Borregos CEM jugará ante Leones Anáhuac México Norte. El calendario de la Universidad Anáhuac también confirma el partido ante CEM para ese día a las 18:00 horas.

El sábado 12 tendrá otros tres encuentros. Pumas CU recibirá a Burros Blancos a las 11:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario; Águilas Blancas visitará a Aztecas UDLAP a las 12:00 y Borregos Monterrey cerrará la actividad contra Borregos Puebla a las 13:00 horas en el Cráter Azul.

El horario de Pumas CU contra Burros Blancos tuvo una modificación respecto a los primeros calendarios publicados, que colocaban el kickoff a las 10:00 horas. Deporte UNAM establece el inicio a las 11:00 horas para el encuentro del 12 de septiembre, por lo que ese es el horario actualizado.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los campeones en la historia de la ONEFA

ONEFA | Semana 2

Viernes 11 de septiembre | Linces UVM en Borregos Guadalajara | 18:00

Viernes 11 de septiembre | Auténticos Tigres en Borregos CCM | 18:00

Viernes 11 de septiembre | Borregos CEM en Leones Anáhuac Norte | 18:00

Sábado 12 de septiembre | Burros Blancos IPN en Pumas CU | 10:00

Sábado 12 de septiembre | Águilas Blancas IPN en Aztecas UDLAP | 12:00

Sábado 12 de septiembre | Borregos Monterrey en Borregos Puebla | 13:00

DESCANSAN: Leones Anáhuac Cancún y Zorros CETYS

Liga Mayor ONEFA 2026: Fechas clave

La temporada regular de la Liga Mayor arrancó el jueves 3 de septiembre. Cada equipo jugará nueve partidos en 10 semanas, con la semana 10 programada para el 6 y 7 de noviembre. Tras ello, se jugarían los Playoffs, a los que calificarán los ocho mejores equipos. La postemporada se jugaría en estas fechas:

Cuartos de final: 13 y 14 de noviembre

Semifinales: 20 y 21 de noviembre

Final: 27 o 28 de noviembre

¿Quién transmite la semana 2 Liga Mayor de la ONEFA 2026?

La actividad de la semana 2 de la ONEFA podrá disfrutarse a través de diferentes señales, entre las que se encuentra Claro Sports, con lo mejor del fútbol americano colegial.

Viernes 11 de septiembre | Linces UVM en Borregos Guadalajara | Live Tec y YouTube ESPN MX

Viernes 11 de septiembre | Auténticos Tigres en Borregos CCM | Claro Sports

Viernes 11 de septiembre | Borregos CEM en Leones Anáhuac Norte | YouTube Leones Anáhuac Norte

Sábado 12 de septiembre | Burros Blancos IPN en Pumas CU | Claro Sports

Sábado 12 de septiembre | Águilas Blancas IPN en Aztecas UDLAP | TV UDLAP y Canal Once

Sábado 12 de septiembre | Borregos Monterrey en Borregos Puebla | Claro Sports

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