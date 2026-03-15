¡La Finalissima es cancelada! Argentina y España no disputarán este título

El encuentro pactado a disputarse en el Estadio de Lusail, en Qatar, no se jugará debido a que no se llegó a un acuerdo con la albiceleste

¿Cuándo y donde es el España vs Argentina? | @CopaAmerica

La Finalissima 2026 no se jugará. El partido que enfrentaría a la selección campeona de la Eurocopa 2024, España, con la campeona de la Copa América 2024, Argentina, quedó oficialmente cancelado tras no alcanzarse un acuerdo para fijar una nueva fecha para el encuentro.

El duelo estaba previsto para disputarse el 27 de marzo en Catar, pero la UEFA confirmó que diversos factores logísticos y políticos, sumados a la falta de consenso con la Asociación del Fútbol Argentino, impidieron encontrar una solución viable para mantener el compromiso.

La Finalissima forma parte del acuerdo de colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica. Argentina ganó la primera edición en 2022 al vencer 3-0 a Italia en el estadio de Wembley, en Londres. En aquella ocasión, la selección sudamericana confirmó su dominio internacional en un duelo que reunió a dos campeones continentales. Sin embargo, en esta ocasión, las negociaciones no prosperaron y el partido quedó cancelado de manera definitiva.

¿Por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España?

La UEFA informó que, tras conversaciones con las autoridades organizadoras de Qatar, el partido no pudo disputarse en la fecha original debido a la situación política en la región. Ante este escenario, el organismo europeo buscó alternativas para reubicar el encuentro, pero ninguna opción logró el respaldo de la selección argentina, lo que terminó por bloquear la organización del partido.

Las opciones que propuso la UEFA para jugar el partido

Entre las propuestas presentadas por la UEFA estuvo disputar el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el mismo 27 de marzo, con un reparto del 50% de aficionados para cada selección. Esta alternativa fue rechazada por la Asociación del Fútbol Argentino.

Otra posibilidad contemplaba una Finalissima a doble partido: el primero en Madrid en la fecha original y el segundo en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028. Esta propuesta tampoco fue aceptada.

La UEFA también planteó la opción de jugar el partido en una sede neutral en Europa el 27 o el 30 de marzo. Sin embargo, Argentina descartó estas fechas. La federación argentina propuso disputar el encuentro después del Mundial, pero España no contaba con disponibilidad en su calendario para ese momento. Finalmente, la Albiceleste manifestó que solo podría jugar el 31 de marzo, una fecha considerada inviable por la organización.

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