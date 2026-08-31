El Balón de Oro confirma la fecha en la que anunciará a los nominados

France Football revelará las listas de candidatos el próximo 8 de septiembre, mientras que los ganadores serán premiados el 26 de octubre

El galardón se entregará el próximo 26 de octubre en Londres | Reuters

La carrera por el Balón de Oro 2026 está a punto de comenzar oficialmente. El próximo 8 de septiembre se conocerán los futbolistas que competirán por los principales reconocimientos individuales del año, en una edición que además celebrará siete décadas de historia del prestigioso premio.

La atención estará principalmente sobre las dos categorías estelares. Ese día serán publicados los nombres de 30 futbolistas en la rama varonil y 30 en la femenil, quienes permanecerán en la pelea hasta la ceremonia definitiva del mes de octubre.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los ganadores en la historia del Balón de Oro: listado completo, año por año

También quedarán definidos los aspirantes a los premios destinados a jóvenes, porteros, entrenadores, delanteros y clubes, tanto en el fútbol varonil como en el femenil.

The wait is almost over 🌕

2026 Ballon d’Or nominees revealed September 8th.



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Entre las listas complementarias aparecerán 10 jóvenes y cinco jugadoras jóvenes, además de 10 guardametas hombres y cinco mujeres. A ellos se sumarán cinco entrenadores por categoría, 10 delanteros en la varonil y cinco en la femenil, así como cinco clubes en cada rama.

La gran novedad de esta edición estará en la sede. La ceremonia del 26 de octubre se llevará a cabo en Londres, rompiendo con la ubicación habitual de Francia y llevando uno de los eventos más importantes del calendario futbolístico a la capital inglesa.

La elección no será casual. La edición número 70 servirá para recordar a Sir Stanley Matthews, histórico futbolista inglés que se convirtió en 1956 en el primer ganador del Balón de Oro.

Después de conocerse las nominaciones comenzará la votación de un jurado internacional integrado por periodistas especializados. En la rama varonil participará un representante de cada uno de los países ubicados dentro de los primeros 100 puestos del ranking FIFA, mientras que en la femenina serán considerados los primeros 50.

Cada integrante del jurado deberá ordenar a sus 10 futbolistas preferidos, con 15 puntos para el primer lugar y una escala descendente hasta entregar un punto al décimo. Para tomar la decisión se valorarán el desempeño individual, la influencia del jugador, los títulos colectivos y el comportamiento deportivo.

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