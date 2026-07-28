La colombiana María Bohórquez se cuelga el oro en el golf de Santo Domingo 2026

La colombiana tuvo un desempeño espectacular durante las cuatro rondas del torneo, siendo la mejor en las últimas dos.

María Bohórquez, en competencia. – Comité Olímpico Colombiano.

Hay júbilo Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El torneo de golf de las justas ha coronado a María Bohórquez como la campeona tras cuatro días de rondas muy intensas, en los que la concentración y la buena técnica fueron claves para la hazaña. Además, porque el panorama llegaba ciertamente ajustado para la definición de este martes.

Las tarjetas de golpes de cada jornada para la sudamericana quedaron firmadas con 71, 76, 66 y 61, lo cual dio un total de 284 para la mejor presentación acumulada de la rama femenina y la medalla de oro. La presea de plata fue para la puertorriqueña María Fernanda Torres, quien obtuvo una sumatoria de 288. Por su parte, la venezolana Vanessa Gilly se llevó el bronce con 294.

El logro de Bohórquez se dio a través de la confianza en sus condiciones y la tranquilidad de saber que había espacio para remontar. No obtuvo los mejores resultados en los dos primeros días, pero supo aguantar el rigor para llegar a la segunda mitad del certamen con posibilidades de recuperar el ritmo si su nivel le sonreía.

Y así fue. La tercera ronda, disputada durante el lunes, tuvo momentos fulgurantes para la cafetera. Fue la mejor del día con 66 golpes tras un recorrido en el que consiguió birdies en seis de los 18 hoyos y salió ilesa al no superar el par en ninguna de las estaciones. Nada más en este día, logró descontarle tres a la puertorriqueña que se quedó con el subcampeonato.

Lo que le correspondía entonces era mantener su posición y volver a mostrar dominio frente a sus competidoras. La cuarta ronda de este martes la dejó con el mejor puntaje de 71, que también fue conseguido por la mexicana María Fernanda Lira, quien se quedó a un paso del podio en la cuarta posición de los puntajes totales del torneo. El crecimiento de la colombiana fue notorio con el paso de los días.

Perfectamente, la disciplina del golf puede ser una de las que menos medallas da para el esfuerzo requerido. Tantas horas invertidas valen una sola medalla de oro para Bohórquez, pero la conquista resulta importante para toda la delegación. Actualmente, Colombia está consiguiendo buenos resultados en los juegos y se va consolidando como segunda en el medallero general.

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