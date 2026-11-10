Bayern Munich pasa el susto con Vincent Kompany y regresa a entrenamientos: así va la recuperación de Luis Díaz

El estratega belga ha sido ausencia de los últimos juegos, sin embargo su equipo sigue peleando todos los frentes.

Vincent Kompany en el Bayern Munich/ REUTERS/Angelika Warmuth/File Photo.

Bayern Munich no quiere soltar la punta de la Bundesliga. El cuadro de Baviera viene de vencer 1-2 al Mainz 05 por la jornada 9 del rentado local, gracias a los goles Joshua Kimmich y Lennart Karl, de igual forma también se reportó en la pasada jornada de la UEFA Champions League ante Atlético de Madrid para seguir en la parte alta de la tabla.

Sin embargo había una gran preocupación en el equipo más grande e importante de Alemania, se trata de Vincent Kompany, ya que desde el pasado 23 de octubre el equipo había reportado que había sufrido un colapso, el timonel belga se encontraba durante todos estos días“a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica”.

No obstante las noticias que llegaron desde tierras teutonas son agradables, ya que el entrenador de 40 años ya recibió el alta médico y retornó a los entrenamientos con Bayern Munich: “está en vías de recuperación y desde el inicio de la semana ha vuelto al terreno de entrenamiento en la Säbener Straße”, informó el equipo en sus redes sociales.

𝐊𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 zurück an der Säbener Straße



Vincent Kompany ist auf dem Wege der Besserung und seit Wochenbeginn zurück am Trainingsgelände an der Säbener Straße. Dort absolviert der Cheftrainer des FC Bayern auch sein Reha-Programm an der verletzten Schulter. Zuletzt befand… pic.twitter.com/sCB4AbA1bt — FC Bayern München (@FCBayern) November 10, 2026

Mientras Kompany estuvo en su proceso de recuperación, frente al equipo ha estado Aaron Danks, el ayudante de campo de Vincent lideró los siguientes partidos partidos: el triunfo 3-1 sobre Friburgo el 25/10, la goleada 6-1 sobre F.C Magdeburg el 28/10, el empate en Der Klassiker ante Borussia Dortmund de local 2-2 el 31/10, la victoria 2-1 sobre Atlético de Madrid por Champions League y los 3 puntos contra el Mainz de visitante este 7 de noviembre.

El parón internacional por la fecha FIFA de noviembre le cae bien a Vincent Kompany y a todo el club, ya que el estratega belga podrá continuar con tranquilidad la recuperación y volver con las mejores energías para el retorno de la Bundesliga, el cual será el 20/11 contra Colonia en el Allianz Arena. Mientras tanto trabaja con los jugadores que no fueron convocados por sus selecciones.

¿Cómo va la recuperación de Luis Díaz?

Uno de esos futbolistas que no se unió a su país para esta última citación de selecciones, fue Luis Díaz, el extremo surgido en la cantera del Barranquilla F.C sigue superando una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo que lo tiene alejado de las canchas desde el 21 de octubre, cuando empataron con Arsenal por Champions League.

Sobre el colombiano Bayern Munich reportó este martes: “Luis Díaz realizó un entrenamiento individual”, el delantero de Barrancas, La Guajira por lo menos ya está realizando prácticas en campo; es otro jugador que este parón por fecha FIFA le cae muy bien, serán 10 días para ver si puede o no tener minutos nuevamente por Bundesliga.

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