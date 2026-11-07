Mainz 05

Mainz 05 vs Bayern Munich, en vivo la Bundesliga 2026/27: resultado y goles de la jornada 9

Publicado por Redacción Claro Sports

El equipo de Vincent Kompany viene de empatar con Bayern Munich y ganarle al Atlético de Madrid por UEFA Champions League.

Directo Mainz Vs Bayern
Directo Mainz Vs Bayern/ Claro Sports.

Después de haber empatado en el clásico con Borussia Dortmund el pasado fin de semana y de conquistar los 3 puntos por UEFA Champions League ante Atlético de Madrid en la capital española, el Bayern Munich afronta una nueva jornada de la Bundesliga, ahora visita al siempre complicado Mainz 05.

¿A qué hora inicia el Mainz 05 vs Bayern Munich hoy, 7 de noviembre del 2026?

  • Colombia: 09:30 a.m.
  • Centro de México: 08:30 a.m.
  • Argentina: 11:30 hs.

Alineaciones del Mainz 05 vs Bayern Munich para la jornada 9, al momento

  • Mainz 05: Zentner; Gruber, Kaishu, Lee, Amiri, Konigsdorfer, Gaci, Da Costa, Becker, Widmer y Potulski.
  • Bayern Munich: Neuer; Upamecano, Jonathan Tah, Joshua Kimich, Harry Kane, Brown, Michael Olise, Laimer, Lennart Karl, Stancic y Pavlovic.

¿Dónde ver el Mainz 05 vs Bayern Munich en vivo? Canales de TV y streaming online

  • Colombia: ESPN – Disney+.
  • México: FOX – FOX One.
  • Argentina: ESPN – Disney+.

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