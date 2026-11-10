Aline Saraí Herrera y Guillermo Cortés suman las primeras medallas para México en el taekwondo de Dakar 2026

Dos preseas más para la delegación mexicana, al conseguir el podio en las categorías de los 55 kg. de la rama femenil y 63 kg. de la varonil

Aline Saraí Herrera gana bronce en Dakar 2026 | Claro Sports

México suma dos medallas más en Dakar 2026. El taekwondo tuvo su tercer día en los que se disputaron las finales y la delegación mexicana estrenó su cosecha de metales en esta disciplina, con el bronce de Aline Saraí Martínez y la final para Guillermo Cortés en los 55 kg. y 63 kg., respectivamente.

Bronce para Aline Saraí Martínez

En los 55 kg. de la rama femenil, Aline Saraí Martínez alcanzó las semifinales tras vencer en primera ronda a la alemana Damija Hadzic y en cuartos a Iguewa Kowengue de Gabón. Ambos fueron victorias en dos sets. El duelo ante Hadzic comenzó con un 2-2 en el primer set, tras lo cual ganó la mexicana 16-8. En cuartos, Aline dominó 10-0 y 17-2 para citarse con Yasmine Haouani en semifinales.

Aline tenía asegurado el bronce y ganó el primer set a Haouani por 10-6, pero perdió 17-0 el segundo. Se recuperó para el tercero y llegó a tener ventaja con menos de medio minuto en el reloj, pero una patada con 16 segundos le dio la victoria por 9-8 a la tunecina.

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Guillermo Cortés, a la final en los 63 kg.

La segunda medalla llegó en la rama varonil, 63 kg. Guillermo Cortés venció en cuartos de final a Adam Hasnaoui en dos sets, 15-6 y 12-4, para meterse al las semifinales, donde se metió en la pelea por la medalla de oro.

La semifinal fue ante Ibrahim Efe Duzel de Turquía y el mexicano ganó por remontada. Perdió el primer round, 12-10. Guillermo logró remontar en los últimos segundos, con varias patadas al cuerpo, para ganar 24-14 y obligar al tercer set en el que ganó 12-0 para meterse en la final, asegurando al menos la medalla de plata.

La final de los 63 kg. se disputará más tarde este martes ante Abdallah Alzawahra de Jordania, quien venció a Nikolai Yuma Sparre de Alemania en dos sets en la en la otra semifinal.

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Vania Mondragón se queda a la orilla de las medallas

Vania Mondragón fue la otra mexicana que tuvo actividad en la jornada del martes. En la categoría de los 63 kg., cayó en tres sets ante Luna Fellinger de Alemania. El primer round terminó 4-4, pero el segundo y el tercero fueron para Fellinger, 8-4 y 21-15.