Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: fechas y horarios de los partidos de la última jornada del todos contra todos

La Liga BetPlay 2026 llega a su fecha definitiva del todos contra todos. Revisa cuándo se jugarán los partidos de la última jornada y qué equipos buscarán un lugar entre los ocho.

Así se jugará la última fecha de la Liga Betplay | VizzorImage.

La emoción de la Liga BetPlay 2026 está llegando a su punto máximo. El campeonato colombiano se prepara para disputar la última fecha de la fase del todos contra todos, una jornada que será determinante para definir los equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales. Con varios clubes todavía en la pelea por conseguir un lugar entre los ocho mejores, la expectativa crece de cara a una fecha que promete emociones de principio a fin.

Para esta jornada decisiva, la Dimayor estableció una programación especial, teniendo en cuenta la importancia de los compromisos y la necesidad de garantizar la transparencia deportiva en la definición de los clasificados. Por esta razón, algunos encuentros se disputarán de manera anticipada, mientras que la mayoría de los partidos tendrán lugar el sábado 14 de noviembre.

¿Cuándo se jugará la última fecha de la Liga BetPlay?

La programación comenzará el jueves 12 de noviembre con dos compromisos. Posteriormente, el viernes 13 se disputará un encuentro y el sábado 14 se llevará a cabo el grueso de la jornada, con siete partidos programados para las 3:30 de la tarde.

Estos son los encuentros confirmados por la Dimayor para el cierre de la fase regular:

Jueves 12 de noviembre

5:00 p.m. | Deportivo Pasto vs. Junior | Estadio Departamental Libertad.

7:00 p.m. | Llaneros vs. Boyacá Chicó | Estadio Bello Horizonte.

Viernes 13 de noviembre

8:30 p.m. | Internacional de Bogotá vs. Independiente Santa Fe | Estadio Metropolitano de Techo.

Sábado 14 de noviembre

3:30 p.m. | Cúcuta Deportivo vs. Jaguares | Estadio General Santander.

3:30 p.m. | Deportivo Cali vs. Deportes Tolima | Estadio Deportivo Cali.

3:30 p.m. | Atlético Nacional vs. Once Caldas | Estadio Atanasio Girardot.

3:30 p.m. | Millonarios vs. Alianza FC | Estadio El Campín.

3:30 p.m. | Águilas Doradas vs. Independiente Medellín | Estadio Cincuentenario.

3:30 p.m. | Deportivo Pereira vs. América de Cali | Estadio Santiago de las Atalayas.

3:30 p.m. | Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza CEIF | Estadio Américo Montanini.

Una jornada decisiva para definir los clasificados

La última fecha del todos contra todos será fundamental para los equipos que todavía tienen posibilidades matemáticas de avanzar a los cuadrangulares semifinales. Cada resultado podría modificar la tabla de posiciones y cambiar el panorama de la clasificación, por lo que los clubes deberán afrontar sus respectivos compromisos con la máxima concentración.

De esta manera, la Liga BetPlay 2026 se alista para cerrar su fase regular con una jornada cargada de expectativa. La atención estará puesta tanto en los equipos que buscan asegurar su presencia entre los ocho como en aquellos que intentarán despedirse del campeonato con una victoria.

Te puede interesar