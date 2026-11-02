Bayern Munich ilusiona con el regreso a las canchas de Luis Díaz: ¿Será convocado por la Selección Colombia?

El delantero colombiano no tiene minutos desde el empate entre Bayern Munich y Arsenal por Champions League en Alemania.

Luis Díaz en el Bayern Munich/ REUTERS/Angelika Warmuth.

Bayern Munich viene de empatar 2-2 con el Borussia Dortmund en una versión más de Der Klassiker. Compromiso que no defraudó por que ofrecieron ambos planteles en la cancha de Allianz Arena, fue un 2-2 definitivo con goles de Konrad Laimer y Dayot Upamecano para el local, la visita sumó 1 punto gracias a las anotaciones de Serhou Guirassy y Fábio Silva.

Sin lugar a dudas el cuadro ‘bávaro’ sufrió la ausencia de Luis Díaz, el colombiano está fuera de convocatorias por una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo, la cual sufrió el pasado miércoles 21 de octubre cuando recibieron al Arsenal por la tercera jornada de la UEFA Champions League.

Mucho más porque el 6 veces campeón de la Liga de Campeones sufrió las lesiones de Ismael Saibari, Serge Gnabry y Michael Olise, los 3 jugadores que también actúan en el frente de ataque fueron sustituidos en medio del compromiso ante Borussia Dortmund y también se perderían varios juegos con Bayern Munich.

Sin embargo este lunes 2 de noviembre llegaron noticias positivas desde el campo de entrenamiento del elenco alemán, ya que Luis Díaz realizó su primera práctica con balón, después de la lesión en mención, algo que ilusiona al entorno del Bayern y la Selección Colombia de cara a las próximas semanas.

Arbeit am Comeback 💪



Lucho konnte am Montagvormittag erstmals wieder eine individuelle Trainingseinheit mit dem Ball absolvieren. 🏋️ pic.twitter.com/lKeG3E4aQL — FC Bayern München (@FCBayern) November 2, 2026

¿Podrá estar Luis Díaz en la próxima convocatoria de la Selección Colombia?

Es una completa incógnita saber si Luis Fernando Díaz Marulanda podrá estar en la convocatoria que estará por publicarse los próximos días, en la que la Selección Colombia afrontará la doble fecha FIFA de noviembre, en la que enfrentará a Chile en ambos compromisos: el 13/11 en el Estadio Pascual Guerrero de Cali y el 17 del mismo mes en Estadio Nacional de Santiago.

Cabe mencionar que el delantero guajiro no estuvo presente en la pasada convocatoria de Néstor Lorenzo, en la que el combinado nacional empató ante México, perdió con Paragua y ganó contra Perú, todos los partidos en tierras norteamericanas. El jugador manifestó una fatiga o cansancio y el técnico argentino accedió a no llamarlo.

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