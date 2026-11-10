Estados Unidos le atina al oro en el tiro con arco por equipos mixtos de Dakar 2026

Ye-Eun Whang y Aarya Arun se impusieron por 5-1 a la dupla francesa y subieron a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Estados Unidos se cuelga el oro en tiro con arco por equipos mixtos. | Claro Sports

Estados Unidos conquistó la medalla de oro en la prueba de tiro con arco por equipos mixtos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de imponerse por 5-1 a Francia en la final. La dupla estadounidense mantuvo la ventaja durante el enfrentamiento y aseguró el primer lugar del podio tras tres sets disputados.

Ye-Eun Whang y Aarya Arun representaron a Estados Unidos, mientras que Aurane Lapouge y Mael Lamouret defendieron los colores de Francia. En el primer set, los estadounidenses consiguieron 38 puntos, producto de dos flechas de nueve y dos de 10, mientras que los franceses acumularon 37 unidades. Esta diferencia permitió a los de las Barras y las Estrellas tomar ventaja de 2-0 en el marcador general.

La selección estadounidense amplió su ventaja en el segundo set, con otro triunfo de 38-36, gracias a dos disparos de 10 puntos y dos de nueve. Francia registró dos flechas de 10, una de nueve y otra de siete, resultado que dejó el marcador 4-0 a favor de los norteamericanos y obligó a los europeos a buscar una remontada para mantenerse en la disputa por el oro.

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El tercer set terminó empatado 38-38, resultado que aseguró la medalla de oro para Estados Unidos con un marcador final de 5-1. Whang y Arun acumularon 114 puntos de 120 posibles a lo largo de la final, mientras que Francia terminó con 111. Con este resultado, la delegación estadounidense se quedó con el título olímpico juvenil, Francia obtuvo la plata y Corea del Sur completó el podio con la medalla de bronce.

Corea del Sur se cuelga la medalla de bronce

Corea del Sur conquistó la medalla de bronce en la prueba de tiro con arco por equipos mixtos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de imponerse por 6-0 a Turquía en el enfrentamiento por el tercer lugar. La dupla asiática dominó los tres sets disputados y aseguró su presencia en el podio de la competencia.

Kim Sumin y Lee Jiho fueron los encargados de representar a Corea del Sur, mientras que Dunya Yenihayat y Muhammet Musab Gulay compitieron por Turquía. Desde el primer set, los surcoreanos tomaron la ventaja con una puntuación de 40-38, gracias a cuatro flechas que alcanzaron el centro de la diana para sumar 10 puntos cada una.

El dominio de Corea del Sur continuó en el segundo set, que terminó 40-39, después de que sus representantes consiguieran nuevamente cuatro disparos de 10 puntos. Turquía intentó responder con tres flechas de 10 y una de nueve, pero la diferencia permitió a los asiáticos colocarse 4-0 en el marcador general.

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La medalla de bronce quedó definida en el tercer set, cuando Corea del Sur se impuso 39-38 y completó la victoria por 6-0. Kim Sumin y Lee Jiho cerraron su participación con 119 puntos acumulados de 120 posibles en los tres sets, resultado que les permitió superar a Turquía y subir al podio de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.