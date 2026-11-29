El conjunto bávaro, increíblemente, ya tiene a su octavo jugador importante en el departamento médico.

Konrad Laimer sufre lesión con el Bayern | REUTERS

El caso del Bayern Munich es digno de estudio. El equipo campeón de todo en Alemania, bajo las órdenes de Vincent Kompany, está pasando por su peor momento en muchísimo tiempo. Oficialmente el club entró a una crisis más allá de los resultados, puesto que el verdadero problema son la plaga de lesiones en el plantel.

Después de exigirse al máximo en la anterior temporada, sumado con el Mundial 2026 y el poco descanso, la seguidilla de compromisos afectó gravemente la nómina. Piezas clave se han lesionado e incluso ocasionaron sobrecargas que encienden alarmas. No todo tiene explicación: la mala suerte es protagonista en un momento raro del conjunto de Baviera.

El propio Balón de Oro actual, Harry Kane, sufrió una rotura de ligamentos en su tobillo. Lo mismo ocurrió con Ismael Saibari, además de otras lesiones que dejaron fuera de camino temporalmente a Manuel Neuer, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Alphonso Davies y Michael Olise. Para sorpresa de todos, otro jugador se une a la lista.

Se trata de Konrad Laimer, la nueva baja del club después de la igualdad 0-0 del Bayern fuera de casa ante el Hamburgo. El equipo de Kompany se tuvo que exigir más de la cuenta por la expulsión infantil a Joshua Kimmich, quien agarró del pelo a un rival. Al fin terminó pidiendo la hora y rascando un punto que sabe a poco.

¿Qué le ocurrió a Konrad Laimer?

El lateral no arrancó desde el “vamos”. Ingresó a los 52 minutos por Lennart Karl (con molestias) y le alcanzó a jugar hasta los 87′. Justo para el remate del compromiso, pidió el cambio tras mostrar fuertes señales de dolor, asistido por los médicos de la institución.

Un día después del compromiso, el Bayern emitió el parte médico de la situación del austriaco. El tema no es nada alentador, ya que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en su tobillo. No dio plazos de su regreso, pero los medios alemanes especulan que estará por fuera durante tres meses.

“Konrad Laimer sufrió una luxación de tendón en el tobillo derecho durante el partido contra el Hamburgo, por la Bundesliga, y tendrá que someterse a una operación. El jugador estará de baja por tiempo indeterminado. ¡Le deseamos una pronta recuperación!”, reseñó el equipo en sus redes sociales.

ℹ️ Konrad Laimer fällt aus



Konrad Laimer hat sich im Bundesliga-Spiel beim Hamburger SV (0:0) eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen und muss operiert werden. Damit fällt der österreichische Nationalspieler bis auf Weiteres aus.



Gute Besserung, Konni!… pic.twitter.com/iSYasZkNON — FC Bayern München (@FCBayern) November 29, 2026

Octava baja sensible del Bayern actualmente, que tendrá un calendario aún más dispendioso. Después de su visita al Hamburgo, el defensor de los títulos domésticos en Alemania será local ante el Hertha Berlín el próximo martes 1 de diciembre por octavos de la DFB-Pokal. Posteriormente, repite su condición de anfitrión contra el Paderborn en Bundesliga el viernes 4 de diciembre.

Te puede interesar: