La pelota empezará a rodar en el máximo escenario de los antioqueños, a partir de las 06:30 de la tarde.

Posibles formaciones Medellín Vs Once Caldas/ Claro Sports.

Independiente Medellín recibe en el Estadio Atanasio Girardot al Once Caldas, este sábado 28 de noviembre, en el marco de la tercera jornada de la Liga BetPlay 2026-II. Ambos equipos vienen de caer derrotados, ante Atlético Nacional y Santa Fe respectivamente, así que será un duelo frenético en tierras antioqueñas.

Posible alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Baldomero Perlaza, Agustín Martegani; Kéiner Klinger, Daniel Cataño, Jhon Edwin Montaño y Jackson Martínez. DT: Amaranto Perea.

Posible alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño, Andrés Correa; Andrés Colorado, Juan Pablo Nieto, Jáder Quiñones; Helieyker Guzmán y Jefry Zapata. DT: Carlos Valencia.

¿Cómo y dónde ver a Independiente Medellín vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la tercera fecha, se podrá ver a través de la señal de Win+ Fútbol. Para mirar vía streaming, el compromiso entre el ‘Poderoso’ y el ‘Blanco Blanco’ estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles de la jornada en el Estadio Palogrande.

Últimos partidos de Independiente Medellín

25.11.2026 | Atlético Nacional 3-1 Independiente Medellín.

20.11.2026 | Independiente Medellín 1-0 Santa Fe | Fecha 1 de cuadrangulares.

14.11.2026 | Águilas Doradas 0-1 Independiente Medellín | Fecha 19.

06.11.2026 | Fortaleza 0-3 Independiente Medellín | Fecha 18.

01.11.2026 | Independiente Medellín 2-1 Alianza | Fecha 17.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

21.11.2026 | Once Caldas 0-0 Atlético Nacional | Fecha 1 de cuadrangulares.

17.11.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas | Semifinal de Copa (vuelta).

14.11.2026 | Atlético Nacional 1-1 Once Caldas | Fecha 19.

10.11.2026 | Once Caldas 1-1 Atlético Nacional | Semifinal de Copa (ida).

07.11.2026 | Once Caldas 1-0 Águilas Doradas | Fecha 18.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Juez central: Diego Ulloa.

Asistente Nro. 1: William Crawford.

Asistente Nro. 2: Javier Patiño.

Cuarto Árbitro: Jonathan Paniagua.

VAR: Luis Trujillo.

AVAR: Mary Blanco.

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