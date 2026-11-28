La baja de Harry Kane, la controversia por Jamal Musiala y tres partidos consecutivos sin ganar marcan un mes complicado para el campeón alemán

El Bayern suma tres partidos sin conocer la victoria | Claro Sports

El Bayern Munich perdió el liderato de la Bundesliga, su invicto en la temporada 2026-27 y a varias sus figuras principales durante un mes de pesadilla en noviembre. El campeón alemán atraviesa su primera crisis de resultados de la campaña, con tres partidos consecutivos sin ganar y una plantilla diezmada por las lesiones.

El conjunto bávaro apenas consiguió dos goles en sus últimos tres compromisos. Empató 1-1 ante el Colonia, cayó 2-1 frente al Lille en la Champions League e igualó sin goles contra el Hamburgo. Vincent Kompany, quien estuvo un mes alejado del banquillo por problemas de salud, regresó justo cuando comenzaron los tropiezos.

Los problemas también se extendieron fuera del terreno de juego. El manejo de la situación médica y contractual de Jamal Musiala enfrentó a la directiva con integrantes de la plantilla, mientras que Joshua Kimmich, uno de los líderes del vestuario, cerró un mes especialmente complicado en lo personal y deportivo con una expulsión.

Vincent Kompany, un mes lejos del banquillo

El 23 de octubre, Vincent Kompany se desplomó mientras presenciaba un entrenamiento del segundo equipo del Bayern Munich. El entrenador belga fue trasladado al hospital, donde se le diagnosticó una irritación meníngea, una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

El director deportivo, Max Eberl, advirtió que la recuperación del estratega requeriría tiempo, por lo que sus asistentes asumieron la dirección del equipo durante varias semanas. Kompany regresó a las instalaciones del club el 10 de noviembre, aunque tuvo que esperar otros diez días para volver al banquillo.

Durante su ausencia, los bávaros consiguieron mantener el invicto e incluso derrotaron 2-0 al Atlético de Madrid en la Champions League. Sin embargo, el belga se encontró a su regreso con una plantilla considerablemente reducida y sin la posibilidad de dar continuidad a su once habitual.

Harry Kane, la baja más importante de la temporada

El golpe más duro llegó el 20 de noviembre. Durante el empate ante el Colonia, Harry Kane sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo, una lesión que afecta la estabilidad de la articulación y la unión entre la tibia y el peroné.

El delantero inglés fue intervenido quirúrgicamente durante la noche posterior al encuentro. El Bayern confirmó el éxito de la operación el 21 de noviembre, aunque desde el cuerpo técnico reconocieron que su recuperación se mediría en meses y no en semanas. Las primeras estimaciones sitúan su posible regreso en marzo de 2027, dependiendo de su evolución.

El vigente ganador del Balón de Oro acumulaba 10 goles y 10 asistencias en 16 partidos oficiales de la temporada. Su influencia en la generación de juego, además de su capacidad goleadora, convierte su ausencia en un problema difícil de resolver para Kompany.

La falta de alternativas ofensivas obligó al entrenador a utilizar a Konrad Laimer como delantero centro frente al Lille, una posición completamente ajena a las funciones habituales del internacional austriaco.

Una enfermería que no deja de crecer

Las lesiones del Bayern Munich en noviembre | Claro Sports

El empate 2-2 frente al Borussia Dortmund, el 31 de octubre, anticipó los problemas físicos que marcarían noviembre. Ismael Saibari sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis que requirió una intervención quirúrgica, mientras que Serge Gnabry presentó una lesión muscular.

El 7 de noviembre, Manuel Neuer tuvo que abandonar el terreno de juego antes del descanso durante la victoria 2-1 ante Mainz. Los estudios médicos confirmaron una rotura parcial de un tendón del pie derecho, situación que abrió la puerta a la titularidad de Jonas Urbig.

La fecha FIFA tampoco dio tregua al conjunto bávaro. Alphonso Davies sufrió una rotura de fibras musculares en la parte posterior del muslo izquierdo durante su participación con Canadá, dejando a Kompany sin una de sus principales alternativas por la banda.

Michael Olise se sumó a las bajas tras sufrir una contusión en el antepié frente al Colonia, que le impidió participar en los compromisos ante Lille y Hamburgo. Luis Díaz, por su parte, apenas pudo reaparecer como suplente en la Champions League después de superar una lesión muscular.

Aunque Gnabry y Davies se reincorporaron a los entrenamientos colectivos el 27 de noviembre, las malas noticias continuaron durante el partido de este sábado en el Volksparkstadion. Lennart Karl y Konrad Laimer solicitaron su sustitución por molestias físicas. El juvenil abandonó el partido con problemas de cadera, que esperan una evaluación. El austriaco, quien entró de cambio por Karl, solicitó su cambio 25 minutos más tarde.

Lille termina con el invicto del Bayern en la Champions League

El 25 de noviembre, el Bayern Munich sufrió su primera derrota oficial de la temporada al caer 2-1 frente al Lille en Francia. Los visitantes se adelantaron al minuto 15 con un cabezazo de Dayot Upamecano, tras un tiro de esquina ejecutado por Joshua Kimmich.

El conjunto francés necesitó apenas tres minutos para revertir el marcador en la segunda mitad. Ayase Ueda consiguió el empate al 62′, mientras que un autogol de Aleksandar Pavlović al 65′ sentenció el encuentro.

Kompany recurrió a Jamal Musiala y Luis Díaz desde el banquillo, ambos recién recuperados de sus respectivos problemas físicos, pero el equipo fue incapaz de encontrar el empate. Los alemanes perdieron por primera vez en la campaña y dejaron escapar tres puntos importantes en la lucha por la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League.

Jamal Musiala: declaraciones polémicas, críticas a la directiva y una nueva lesión

Jamal Musiala arrastra problemas de salud desde abril de 2025, cuando fue examinado por primera vez por síntomas neurológicos que le provocan episodios de ausencia, caracterizados por breves desconexiones de su entorno. A esta situación se han sumado distintas lesiones que han condicionado su continuidad sobre el terreno de juego, obligándolo a interrumpir en reiteradas ocasiones su proceso de recuperación.

Los problemas físicos y la incertidumbre sobre su evolución médica generaron un debate entre los dirigentes del Bayern Munich, pensando en su futuro deportivo y las condiciones económicas de su contrato.

El 20 de noviembre, en entrevista con Sky Sport Alemania, Karl-Heinz Rummenigge, integrante del consejo de supervisión, planteó una revisión del contrato de Musiala en caso de que el futbolista no recuperara su nivel. El internacional alemán percibiría alrededor de 25 millones de euros anuales, según reportes de la prensa de su país.

Rummenigge también puso en duda que otro equipo estuviera dispuesto a ficharlo en esas circunstancias. Sus declaraciones provocaron la intervención de algunos integrantes de la plantilla y FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, que cuestionó la presión pública ejercida sobre el jugador y recordó que una lesión o una disminución en el rendimiento no justifican una modificación contractual.

REUTERS/Heiko Becker

El 24 de noviembre, Sport Bild informó sobre una reunión entre los representantes de Musiala y los dirigentes del Bayern. Max Eberl confirmó posteriormente el encuentro, al que calificó de constructivo, y negó que se hubieran discutido cuestiones económicas.

Un día después, el club y la agencia de representación 11Wins publicaron un comunicado para esclarecer la cronología de los problemas de salud. De acuerdo con BR24 Sport, Musiala fue examinado por primera vez por síntomas neurológicos el 22 de abril de 2025, más de dos meses después de firmar su renovación contractual hasta 2030, el 14 de febrero de ese mismo año.

Después de casi dos meses de ausencia, Musiala reapareció frente al Colonia y volvió a disputar minutos cinco días después ante Lille. Sin embargo, el 27 de noviembre, el Bayern confirmó que el futbolista sufrió un nuevo desgarro muscular en la parte posterior del muslo derecho, sin establecer una fecha para su regreso. El centrocampista cerró noviembre nuevamente lesionado, después de disputar apenas dos encuentros en su intento por recuperar la continuidad.

Joshua Kimmich cierra el mes con una tarjeta roja

El capitán alemán tuvo que ausentarse de varios compromisos del Bayern por el fallecimiento de su padre, una pérdida que marcó su regreso a la competición. El 7 de noviembre, Kimmich abrió el marcador en la victoria ante Mainz y celebró su anotación mirando hacia el cielo, en un homenaje a su padre del que habló posteriormente ante los medios de comunicación.

En medio del duelo personal, el mediocampista asumió un papel fundamental dentro de una plantilla castigada por las lesiones. La ausencia de varios referentes del vestuario aumentó su responsabilidad tanto en el terreno de juego como fuera de él, en un momento en el que el equipo comenzaba a perder eficacia y resultados.

Kimmich también alzó la voz en defensa de Musiala. Tras la derrota ante Lille, cuestionó a la directiva por sus declaraciones sobre el estado de salud y el contrato de su compañero. Si bien reconoció que el club podía tener preocupaciones legítimas, consideró inaceptable la manera en la que estas se habían trasladado a los medios de comunicación.

El capitán cerró noviembre con una expulsión ante el Hamburgo. Al minuto 44, recibió la tarjeta roja directa por jalar del cabello a Alexander Røssing-Lelesiit en una acción sin balón. Visiblemente frustrado, abandonó el terreno de juego y dejó a sus compañeros en inferioridad numérica durante más de la mitad del encuentro. El Bayern deberá afrontar ahora la suspensión de uno de sus futbolistas más importantes.