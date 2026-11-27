Cruz Azul parece tener un pie y medio en semifinales, sin embargo León busca el milagro en el Estadio Azteca en la vuelta de los cuartos de final

¿Dónde ver en vivo online el Cruz Azul vs León de la Liguilla? | Claro Sports

Cruz Azul está a 90 minutos de asegurar su boleto a las semifinales del Apertura 2026, pero no puede confiarse pese a la ventaja de 4-0 que consiguió ante León en el partido de ida. La Máquina recibirá a La Fiera este domingo 29 de noviembre en el Estadio Azteca, con un marcador que le permite afrontar la vuelta con un amplio margen de tranquilidad y el criterio de desempate a su favor por su mejor posición en la clasificación general. Sin embargo, el recuerdo de la histórica remontada de Pumas en las semifinales del Guardianes 2020 representa una advertencia para el conjunto cementero, que en aquella ocasión también llegó al segundo encuentro con cuatro goles de ventaja y terminó eliminado.

El panorama luce complicado para los Esmeraldas, pues necesitan ganar por cinco anotaciones de diferencia para mantenerse con vida en la Liguilla, mientras que Cruz Azul avanzará incluso con una derrota por cuatro goles. La obligación del equipo de Joel Huiqui será mantener el orden defensivo, controlar los primeros minutos y evitar que su rival encuentre pronto el camino al gol, sin renunciar a las oportunidades para ampliar la diferencia. León, por su parte, está obligado a protagonizar una noche extraordinaria si pretende cambiar el destino de la eliminatoria y evitar que La Máquina selle su clasificación entre los cuatro mejores del fútbol mexicano.

Liguilla Apertura 2026: fecha y horario del Cruz Azul vs León, cuartos de final Liga MX

Cruz Azul recibirá al León este domingo 29 de noviembre en el Estadio Azteca, para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026, encuentro que definirá al último invitado a las semifinales de la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

México : 21:00 horas.

: 21:00 horas. Centroamérica : 21:00 horas.

: 21:00 horas. Estados Unidos: 22:00 horas ET, 19:00 horas PT.

Alineaciones probables del Cruz Azul vs León para el partido de los cuartos de final del Apertura 2026

Las alineaciones y los sistemas tácticos para la vuelta de los cuartos de final entre Cruz Azul y León representan una incógnita después del contundente 0-4 que consiguió la Máquina Celeste en el primer encuentro. Javier Gandolfi enfrenta un panorama complicado y necesita una actuación extraordinaria para aspirar a la remontada, por lo que su habitual 4-1-4-1 podría sufrir modificaciones en busca de mayor profundidad ofensiva. El conjunto esmeralda está obligado a asumir riesgos, adelantar sus líneas y encontrar variantes para poner en aprietos a la defensa celeste.

Del otro lado, Joel Huiqui tiene la posibilidad de cambiar su 3-4-2-1 con una propuesta más conservadora, basada en el orden defensivo y el control de los espacios para proteger la amplia ventaja. Sin embargo, Cruz Azul también podría aprovechar la desesperación de su rival para buscar otro golpe y ampliar la diferencia en el marcador. La clave estará en la capacidad de León para encontrar el equilibrio entre la urgencia de atacar y la obligación de no conceder más espacios, ante una Máquina que tiene el panorama a su favor.

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Érik Lira, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela y Nicolás Ibáñez.

Andrés Gudiño, Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Érik Lira, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela y Nicolás Ibáñez. León: Oscar García, Sebastian Vegas, Juan Guevara, Jhohan Romaña, Iván Moreno, Luis Valadez, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría, Ismael Díaz, Daniel Arcila y Diber Cambindo.

¿Dónde ver en vivo el Cruz Azul vs León, partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura? TV y online

La vuelta de los cuartos de final entre Cruz Azul y León tendrá una cobertura especial en Claro Sports, donde podrás seguir cada detalle del encuentro a través de nuestro clásico minuto a minuto. Tendremos el seguimiento de las jugadas más importantes, goles, estadísticas, incidencias, debate y análisis en tiempo real, además de toda la información de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego. No te pierdas ningún detalle de este enfrentamiento de Liga MX y acompáñanos con la cobertura de Claro Sports. La transmisión para México, Centroamérica y Estados Unidos estará a cargo de TUDN, mientras que el streaming estará disponible en ViX para México y territorio estadounidense.

MÁS INFORMACIÓN: Huiqui advierte que Cruz Azul todavía puede mejorar pese a la goleada sobre León

Antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs León en la Liga MX

Cruz Azul tiene la medida tomada al León en sus últimos enfrentamientos, con cinco victorias en seis partidos y una sola derrota. La Máquina ha impuesto condiciones ante los Esmeraldas, una superioridad que quedó de manifiesto en los cuartos de final del Apertura 2026 con el contundente 4-0 en la ida. En total, los celestes marcaron 16 goles y recibieron apenas siete, cifras que reflejan su dominio y dejan claro el complicado panorama que enfrenta el conjunto esmeralda cada vez que se cruza con la Máquina Celeste.

León 0-4 Cruz Azul | Liga MX Apertura 2026 | Cuartos de final, ida | 26/11/2026.

| Liga MX Apertura 2026 | Cuartos de final, ida | 26/11/2026. Cruz Azul 2-1 León | Liga MX Apertura 2026 | Jornada 15 | 01/11/2026.

| Liga MX Apertura 2026 | Jornada 15 | 01/11/2026. León 2-1 Cruz Azul | Liga MX Clausura 2026 | Jornada 1 | 10/01/2026.

| Liga MX Clausura 2026 | Jornada 1 | 10/01/2026. Cruz Azul 4-1 León | Liga MX Apertura 2025 | Jornada 3 | 26/07/2025.

| Liga MX Apertura 2025 | Jornada 3 | 26/07/2025. Cruz Azul 2-1 León | Liga MX Clausura 2025 | Cuartos de final, vuelta | 11/05/2025.

| Liga MX Clausura 2025 | Cuartos de final, vuelta | 11/05/2025. León 2-3 Cruz Azul | Liga MX Clausura 2025 | Cuartos de final, ida | 08/05/2025.

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de vuelta de los cuartos de final?

De acuerdo con información de Caliente MX, Cruz Azul parte como favorito para quedarse con la victoria ante León, con un momio de -118, mientras que el empate ofrece +295 y el triunfo del conjunto esmeralda aparece en +270. Sin embargo, el panorama para los Panzas Verdes es mucho más complicado de lo que refleja la cuota de victoria, pues necesitan ganar por una diferencia de al menos cinco goles para conseguir la clasificación. Por ello, un triunfo no garantiza su permanencia en la competencia y obliga al equipo guanajuatense a buscar una remontada de grandes dimensiones frente a una Máquina que tiene el escenario a su favor.

Las cuotas de clasificación reflejan con mayor claridad la distancia entre ambos escenarios: Cruz Azul cuenta con un momio de -100000 para avanzar, mientras que León alcanza +3300. Estos números colocan a los celestes prácticamente con el boleto asegurado y dejan a los esmeraldas con posibilidades muy reducidas de protagonizar una hazaña. La diferencia entre los momios de victoria y los de clasificación también evidencia que ganar el partido y superar la eliminatoria son objetivos muy distintos para León, que necesita mucho más que un resultado favorable para mantenerse con vida.