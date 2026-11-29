El piloto del Team RC consigue su primera victoria de la temporada en una carrera marcada por los despistes de Gabriel Casagrande y Thiago Camilo

Bueno sobrevivió a una carrera caótica en Brasilia | Claro Sports

Cacá Bueno conquistó su primera victoria de la temporada 2026 de la NASCAR Brasil Series en la primera carrera de la gran final, disputada en el Autódromo Internacional Nelson Piquet de Brasilia. El experimentado piloto del Team RC aprovechó su pole position para liderar de principio a fin una competencia marcada por las constantes neutralizaciones, mientras que Arthur Gama terminó segundo y amplió su ventaja en el campeonato.

El regreso del anillo exterior del circuito de la capital brasileña presentó condiciones exigentes para los pilotos, con temperaturas que alcanzaron los 30 grados centígrados desde las primeras horas de la mañana. Gama comenzó la novena y última fecha del calendario con 294 puntos, apenas uno por encima de Gabriel Casagrande (293), mientras que Thiago Camilo (238) todavía mantenía posibilidades matemáticas de coronarse.

Bueno defendió la primera posición en la largada de una carrera programada a 23 minutos más una vuelta, con Camilo como su principal perseguidor. La primera intervención del auto de seguridad llegó en la segunda vuelta, cuando Galid Osman perdió el control de su automóvil tras pisar el césped y quedó atrapado en la grava.

Con 17 minutos por disputar, Gama aprovechó la reanudación para superar a Camilo por la línea exterior y colocarse en la segunda posición. Sin embargo, la actividad bajo bandera verde duró poco, pues la colombiana Tatiana Calderón terminó en la trampa de grava y abandonó la competencia tras completar apenas cinco vueltas.

El líder del campeonato intentó arrebatarle la primera posición a Bueno en la siguiente reanudación, pero el veterano piloto brasileño resistió la presión. Detrás de ellos, Camilo conservaba el tercer puesto ante los intentos de Ricardo Maurício, mientras que Casagrande se mantenía cerca del grupo de punta.

Los accidentes definen la lucha por el campeonato

La lucha por el campeonato cambió por completo a falta de diez minutos. Maurício hizo contacto con Camilo durante un intento de adelantamiento por el interior, enviando al piloto de Full Time a la grava. El brasileño consiguió reincorporarse a la competencia para terminar en la decimotercera posición, aunque el resultado lo dejó matemáticamente fuera de la disputa por el título. La maniobra quedó bajo investigación de los comisarios deportivos.

Segundos después, Casagrande perdió el control de su automóvil en la curva 0 y terminó fuera del asfalto. El piloto de Vogel necesitó la asistencia de la grúa y abandonó tras completar 11 vueltas, sin sumar puntos en una prueba determinante para sus aspiraciones al campeonato.

Con sus dos principales perseguidores en problemas, Gama administró la segunda posición sin asumir riesgos innecesarios. Por su parte, Bueno aprovechó el aire limpio para gestionar el desgaste de sus neumáticos y mantenerse al frente, después de una temporada marcada por la irregularidad de su rendimiento.

La competencia se reanudó a tres minutos del final, pero un incidente entre Juninho Berlanda y Rafaela Ferreira provocó la quinta y última intervención del auto de seguridad. El tiempo restante impidió una nueva arrancada y la carrera concluyó bajo bandera amarilla.

Bueno selló su primera victoria del año con un tiempo de 25:18.423, seguido por Gama, a 0.373 segundos. Maurício completó el podio, pendiente de la resolución de los comisarios por su incidente con Camilo, mientras que Ricardo Zonta terminó cuarto.

En la categoría Challenge, Gui Backes se llevó la victoria tras finalizar quinto en la clasificación general, acompañado en el podio por Alfredinho Ibiapina y Tito Giaffone. Por su parte, la brasileña Bruna Tomaselli concluyó en la decimosexta posición.

Arthur Gama, a un paso del título de la NASCAR Brasil Series

El piloto de Cavaleiro Sports llegará a la última competencia de la temporada con un panorama favorable para conquistar el campeonato. En contraste, el equipo Vogel deberá poner a punto el auto #83 de Casagrande, quien necesita remontar para mantener vivas sus aspiraciones a la corona.

La última carrera también definirá el campeonato de la clase Challenge entre Ibiapina y Lucas Foresti, así como el reconocimiento al Novato del Año, cuya clasificación antes de la jornada estaba encabezada por Murilo Rocha con 202 puntos, seguido por Calderón con 174.

La gestión de los neumáticos será fundamental durante la prueba definitiva, en la que los equipos afrontarán su tercer ciclo de utilización con temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados centígrados, además de una parada obligatoria en pits para la recarga de combustible.

La última carrera de la temporada 2026 de la NASCAR Brasil Series estará dividida en dos etapas y se disputará este domingo 29 de noviembre en el Autódromo Internacional Nelson Piquet de Brasilia, a partir de las 11:05 horas, tiempo del centro de México, con transmisión en vivo a través de Claro Sports.