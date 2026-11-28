Después de caer ante el Lille, el cuadro bávaro espera recuperarse en el Volksparkstadion a pesar de las bajas.

Hamburgo vs Bayern Munich, en vivo | Claro Sports

Nueva jornada y esperanzas recargadas en la Bundesliga. El Bayern Munich está urgido por volver a la victoria y no entrar en crisis de resultados, ya que la última caída lo dejó muy mal parado en Champions League. A Vincent Kompany se le complicó el panorama por las numerosas bajas del equipo, claramente detonantes del bajón futbolístico.

El conjunto bávaro ahora visita al Hamburgo en un duelo de históricos alemanes. Llega a la cancha del que alguna vez fue campeón en la Champions en la temporada 82-83. Respecto al presente, la escuadra local viene de caer goleada a manos del Werder Bremen por 4-0. Partido de dos necesitados para sus distintos objetivos.

¿A qué hora inicia el Hamburgo vs Bayern Munich hoy, 28 de noviembre de 2026?

Agéndese en su respectivo país para seguir el compromiso por la fecha 11 de la Bundesliga de Alemania:

México: 08:30 horas.

08:30 horas. Colombia: 09:30 horas.

09:30 horas. Argentina: 11:30 horas.

11:30 horas. Estados Unidos: 09:30 (ET), 08:30 (CT) y 06:30 (PT).

09:30 (ET), 08:30 (CT) y 06:30 (PT). Centroamérica: 08:30 horas.

Alineaciones del Hamburgo vs Bayern Munich para la jornada 11, al momento

Así forma Hamburgo: Daniel Heuer; Mario Vuskovic, Nicolás Capaldo, Warmed Omari; Zakaria El Ouahdi, Albert Grönbaek, Martin Adeline, David Moller Wolfe, Louis Lemke; Alexander Rossing-Lelesiit y Patson Daka. DT: Merlin Polzin.

Así forma el Bayern: Jonas Urbig; Sacha Boey, Jonathan Tah, Kim MIn Jae, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Tom Bischof, Lennart Karl, Bara Ndiaye y Noah Codjo-Evora. DT: Vincent Kompany.

¿Dónde ver el Hamburgo vs Bayern Munich en vivo? Canales de TV y streaming online

Estas son las señales disponibles en cada país para seguir el partido:

México: Fox ONE.

Fox ONE. Sudamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: Telemundo y Peacock.

Telemundo y Peacock. Centroamérica: FOX y FOX One.

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