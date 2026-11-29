Repase todos los números ganadores del último sorteo de Baloto y Revancha, entregado este sábado 28 de noviembre de 2026.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

Una vez más, el sorteo de Baloto generó altas expectativas entre sus participantes. Nadie logró dar en el clavo, pero sin duda, esto no quita de que se hayan presentado nuevos ganadores de montos relativamente menores, pero de igual modo jugosos. A través de Claro Sports, repase todos los resultados de lo que dejó la jornada este sábado 28 de noviembre.

Resultados del Baloto hoy, 28 de noviembre de 2026

Números ganadores: 05 – 06 – 07 – 33 – 35 – 09

05 – 06 – 07 – 33 – 35 – Nuevo acumulado: $23.200 millones de pesos.

Resultado de Baloto el 28 de noviembre

Resultados de Revancha hoy, 28 de noviembre de 2026

Números ganadores: 01 – 23 – 25 – 30 – 35 – 08

01 – 23 – 25 – 30 – 35 – Nuevo acumulado: $3.200 millones de pesos.

Revancha el 28 de noviembre

Así puede jugar al Baloto y Revancha

En caso de que usted desee participar por el ansiado premio mayor de Baloto, tendrá que elegir cinco números entre 1 y 45, así como una súper balota del 1 al 16. Entre más dígitos de la combinación logre adivinar, mayor será el monto obtenido. Tras ganar esa cifra soñada, usted se asegura una enorme fortuna que aumenta en caso de que nadie dé en el clavo. Hay una opción extra, a cambio de un mínimo valor adicional, en la que podrá activar el modo Revancha. Con esa opción, usted juega doble por otro premio mayor que también se va acumulando.

Tiquete del Baloto: ¿Dónde se puede comprar?

Los apostadores habituales por ese sorteo de Baloto y Revancha pueden adquirir sus boletos en puntos autorizados a lo largo del país. Dichas combinaciones están disponibles en oficinas de trámites o recaudo, droguerías, almacenes de cadena y tiendas de barrio que están identificadas con el logotipo oficial de la compañía. El sistema también ofrece la opción de que usted haga su registro en la plataforma web oficial para hacer las respectivas apuestas digitalmente.

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