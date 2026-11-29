El guardameta mexicano pasó años en el banquillo y hoy asume un papel protagónico en la búsqueda de la undécima estrella de La Máquina

De suplente de Corona a competir con Mier: la historia de Gudiño. | Claro Sports

La historia de Andrés Gudiño en Cruz Azul también se cuenta desde el banquillo. Durante años, el guardameta mexicano esperó una oportunidad mientras otros porteros se consolidaban bajo los tres postes de La Máquina. Es el único futbolista que permanece del plantel que conquistó la novena estrella en 2021, también formó parte de la obtención de la décima en 2026 y ahora tiene la posibilidad de asumir un papel distinto en la búsqueda del bicampeonato.

El originario de Mérida, Yucatán, comenzó como titular la Liguilla del Apertura 2026 por decisión de Joel Huiqui. Gudiño disputó los 90 minutos y mantuvo su portería en cero en la victoria 4-0 de Cruz Azul sobre León, en la ida de los cuartos de final. Su presencia en el Estadio Nou Camp representa un capítulo en una trayectoria marcada por la paciencia, la competencia interna y la capacidad de responder cada vez que el equipo lo necesita.

Andrés Gudiño, el último sobreviviente de la novena de Cruz Azul

Antes de formar parte del primer equipo cementero, Gudiño inició su carrera con los Venados de Yucatán, donde tuvo actividad en el Ascenso MX y la Copa MX. En 2018 llegó a Cruz Azul Hidalgo y sus actuaciones le permitieron acercarse al plantel de La Máquina. En 2020, detuvo dos penales en las semifinales de la Copa GNP, una de sus primeras oportunidades para mostrar sus condiciones ante la afición celeste. Después de un paso por Tepatitlán, regresó a La Noria para continuar su carrera.

Su debut oficial con Cruz Azul ocurrió el 6 de abril de 2021, ante el Arcahaie de Haití, en la Liga de Campeones de la Concacaf. Semanas después, el 30 de mayo, La Máquina terminó con una sequía de más de 23 años sin títulos de Liga MX. Gudiño celebró la conquista frente a Santos Laguna, aunque no disputó minutos en aquel Guard1anes 2021 debido a la titularidad de José de Jesús Corona. Su debut en la liga llegó hasta el 26 de julio de ese año, frente a Mazatlán.

Con el paso de los torneos, los integrantes de aquel campeonato comenzaron a salir de la institución. Jesús Corona, Julio César Domínguez, Santiago Giménez, Roberto Alvarado y otros protagonistas emprendieron nuevos caminos. La salida de Ignacio Rivero a Xolos de Tijuana, a principios de 2026, convirtió a Gudiño en el último representante de aquella generación dentro del vestidor de Cruz Azul.

Dos campeonatos de Liga MX y una historia desde el banquillo

La lesión de Kevin Mier en noviembre de 2025 abrió una oportunidad para Gudiño. Nicolás Larcamón depositó su confianza en el mexicano, quien disputó 13 partidos como titular durante el Clausura 2026 y contribuyó a la clasificación de La Máquina a la Liguilla. Sin embargo, su participación se interrumpió tras el Clásico Joven de la jornada 14, que terminó con empate 1-1 ante el América.

La recuperación de Mier devolvió al colombiano la titularidad para el cierre del torneo. La llegada de Joel Huiqui al banquillo tampoco modificó la decisión y el conjunto cementero conquistó la décima estrella con el sudamericano en la portería. Gudiño volvió a celebrar un campeonato de Liga MX sin disputar minutos en la Liguilla, pese a su participación durante la fase regular.

Kevin Mier: la competencia por la portería celeste

El Apertura 2026 abrió otro escenario para ambos guardametas. Huiqui optó por alternarlos durante la fase regular, en la que Mier disputó 11 encuentros y Gudiño tuvo participación en seis. El mexicano recuperó la titularidad para el cierre del torneo ante las Chivas, partido en el que registró seis atajadas pese a la derrota por 1-0.

En sus seis apariciones más recientes, incluida la ida de los cuartos de final ante León, Gudiño acumuló 540 minutos, 18 atajadas, seis goles recibidos y dos porterías en cero, con una efectividad de atajadas del 75%. Sus números reflejan la competencia que existe por un puesto que durante distintos periodos tuvo como propietarios a Corona y Mier.

A sus 29 años, con siete títulos como integrante de Cruz Azul y contrato hasta junio de 2027, Gudiño afronta una Liguilla en la que puede cambiar el papel que tuvo en las dos conquistas de liga. Después de formar parte de la novena y la décima desde el banquillo en las fases finales, el portero mexicano tiene la oportunidad de buscar la undécima estrella desde el terreno de juego. Su permanencia en La Noria es una muestra de que la constancia también puede abrir camino hacia el protagonismo.

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Gudiño, uno de los capitanes de Cruz Azul dispuesto a aportar dentro y fuera de la cancha

La permanencia de Andrés Gudiño en Cruz Azul también le ha permitido convertirse en uno de los capitanes y referentes del vestidor cementero. Su sentido de pertenencia, conocimiento de la institución y compromiso con el grupo le han otorgado un liderazgo que va más allá de la titularidad. El guardameta mexicano ha entendido que su responsabilidad no termina cuando le toca ocupar un lugar en el banquillo.

Una muestra de ello quedó plasmada en un discurso que ofreció ante sus compañeros previo a uno de los partidos del Apertura 2026. Gudiño aprovechó el momento para respaldar a Kevin Mier, su competencia directa por la portería, y dejar en claro que los intereses de Cruz Azul están por encima de cualquier aspiración individual.

“Todos en la misma. Kevin, me da gusto que hoy seas titular, me da mucho gusto, cabrón, y todo el equipo confía en ti. El ego se deja a un lado y hoy el ego no entra a este vestidor. No importa quién juegue, no importa quién esté en la banca o en la grada”, expresó el guardameta.

Sus palabras reflejan la postura que ha mantenido a lo largo de su trayectoria en La Noria. Pese a los años como suplente y las oportunidades que tuvo que esperar, Gudiño ha asumido su responsabilidad como uno de los capitanes sin importar el rol que le corresponda. Ahora, con la titularidad en el inicio de la Liguilla del Apertura 2026, tiene la oportunidad de trasladar ese liderazgo al terreno de juego y contribuir a la búsqueda de la undécima estrella.