Luis Díaz, baja en el Bayern ante Unión Berlín: rechazan apelación por la roja

El tribunal de la Federación Alemana desestimó el recurso de los bávaros por su expulsión ante Bayer Leverkusen.

Luis Díaz no estará frente al Unión Berlín | REUTERS

Luis Díaz tendrá un ligero descanso en Bundesliga previo a su cita con la Selección Colombia en Estados Unidos. El guajiro recibió doble tarjeta amarilla en el último duelo del Bayern Munich, en el que igualó por 1-1 fuera de casa ante Bayer Leverkusen. Pecó y rezó, pues marcó gol, pero se fue a las duchas cerca del final del compromiso, dejando a su equipo con nueve hombres tras otra expulsión a Nico Jackson.

Su primera amonestación incluso le pudo costar la roja directa. Metió una patada desmedida y con peligrosidad, pero el juez le perdonó. Fue hasta el final que Díaz cayó en el área, hecho que se interpretó como una simulación. La tarjeta roja dejó ecos en Alemania, pues el propio colegiado dejó saber que quizá se equivocó.

“Durante el partido interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, reflexionó el juez Christian Dingert, quien impartió justicia en el BayArena.

Frente a sus palabras, el Bayern tomó la determinación de apelar la sanción que tendrá de un partido. Díaz está disponible para la Champions League en octavos contra Atalanta, pues se trata de otra competencia, pero será baja irrefutable de cara al próximo juego. El tribunal de la DFB se pronunció al respecto.

Se ratifica la sanción a Luis Díaz

Stephan Oberholz, quien preside el tribunal, declaró en palabras citadas por el medio BILD que el cafetero no será absuelto de la roja. El hecho se argumenta como una “simulación antideportiva”, pues no consideran la decisión errática del juez central.

“El árbitro Dingert declaró que observó al jugador Díaz lanzarse al suelo durante una carrera hacia el área sin contacto con el portero del Leverkusen, lo que consideró una simulación antideportiva. Si bien solo se percató del contacto posterior con el pie tras revisar las imágenes de video después del partido, incluso teniendo esto en cuenta, el jugador Díaz había buscado y producido el contacto previamente. Su decisión no fue del todo errónea”, manifestó.

“El hecho de que la decisión del árbitro no se hubiera tomado de la misma manera con las imágenes de televisión, es irrelevante para la valoración del tribunal deportivo. Lo crucial es que el incidente constituya una decisión basada en hechos, que solo puede corregirse si es gravemente incorrecta sin lugar a dudas. Este no es el caso”, complementó.

Díaz, de este modo, no estará para el sábado 21 de marzo en el duelo de local frente al Unión Berlín, válido por la fecha 27 de la Bundesliga. La reaparición se daría el 4 de abril, de visitante, contra Friburgo por la misma competencia.

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